В ГД предложили дополнить список преступлений, за которые лишат гражданства

Фото: iStock/Oleg Elkov
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается расширить перечень преступлений, за которые последует лишение приобретённого российского гражданства.
Авторами проекта выступила группа депутатов, состоящая из Дмитрия Кузнецова (партия «Справедливая Россия – За правду»), Алексея Журавлёва (ЛДПР), Михаила Шеремета и Александра Бородая («Единая Россия») и Михаила Матвеева (КПРФ).
Отмечается, что в текст закона предлагается добавить умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, уничтожение памятников погибших при защите Родины, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иностранных агентах.
Кроме того, приобретённого гражданства России будут лишены те, кто распространял фейковую информацию о деятельности ВС РФ, призывал ввести санкционные ограничения в отношении России, совершал надругательство над государственными символами (флаг и герб), а также иные правонарушения.
Читайте также:
В России начнут конфисковать имущество за фейки об армии
В России могут разрешить иностранцам с судимостью служить по контракту
В Госдуме захотели запретить СМИ освещать подробности преступлений подростков
Отмечается, что в текст закона предлагается добавить умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, уничтожение памятников погибших при защите Родины, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иностранных агентах.
Читайте также:
В России начнут конфисковать имущество за фейки об армии
В России могут разрешить иностранцам с судимостью служить по контракту
В Госдуме захотели запретить СМИ освещать подробности преступлений подростков
Анастасия Чинкова