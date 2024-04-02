Фонд «Защитники Отечества» принял 910 тысяч обращений граждан

Фото: сайт Кремля
Фонд «Защитники Отечества» с начала своей работы принял чуть меньше одного миллиона обращений, из которых 780 тысяч уже решены. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила председатель фонда Анна Цивилева.
Организация создана указом президента от 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов CBO и семей погибших бойцов.
Сотрудники фонда помогают в оказании поддержки военнослужащим, обеспечивают медицинскую и социальную реабилитацию, психологическую помощь, снабжение лекарствами в случае необходимости.
Цивилева уточнила, что сотрудники фонда включаются по любому обращению, и за каждой семьёй, за каждым ветераном закреплён персональный социальный координатор.
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Сотрудники фонда помогают в оказании поддержки военнослужащим, обеспечивают медицинскую и социальную реабилитацию, психологическую помощь, снабжение лекарствами в случае необходимости.
«Структура эта абсолютно новая в нашей стране, никогда ранее не создаваемая – ни после Великой Отечественной войны, ни после предыдущих локальных войн и конфликтов», — рассказала Анна Цивилева.Спикер отметила, что с 1 июня прошлого года во всех субъектах Российской Федерации без исключения были открыты филиалы фонда. Она поблагодарила за поддержку губернаторов на местах, а также глав муниципалитетов.
Цивилева уточнила, что сотрудники фонда включаются по любому обращению, и за каждой семьёй, за каждым ветераном закреплён персональный социальный координатор.
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Мария Федоровцева