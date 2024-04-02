На ЧВК могут распространить присвоение статуса инвалида боевых действий

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Процедуру присвоения статуса инвалида боевых действий могут расширить на членов частных военных компаний.
С таким заявлением выступил президент России на встрече в руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, передает РИА Новости.
Он добавил, что соответствующая инициатива в настоящее время рассматривается в правительстве РФ.
Цивилева отметила, что сотрудники частных военных компаний, включая защитников Донбасса, не проходят военно-врачебную комиссию, а лишь медико-социальную экспертизу, что мешает им получить статус инвалида по боевым действиям.
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Он добавил, что соответствующая инициатива в настоящее время рассматривается в правительстве РФ.
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Артем Кузьмин