Путин перечислил приоритеты в работе МВД

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Президент РФ перечислил приоритеты, которым следует в своей работе придерживаться сотрудникам министерства внутренних дел РФ. Это прежде всего обеспечение общественного порядка, борьба с экстремистскими проявлениями и пресечение незаконной миграции.
Особо глава государства отметил работу сотрудников МВД в Донбассе и Новороссии, где помимо раскрытия бытовых преступлений приходится противостоять украинским диверсионно-разведывательным группам. Одной из важнейших задач МВД в новых регионах Путин назвал защиту местных жителей от криминальных угроз и обеспечение нормальной работы власти.
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Александр Бойцов