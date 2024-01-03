Фонд «Защитники Отечества» реализует проект по адаптации жилья для ветеранов СВО

Фото: istockphoto/vadimguzhva
Адаптация жилья для героев с инвалидностью — это одно из важнейших направлений деятельности фонда «Защитники Отечества». В рамках запущенного проекта фонд исключительно за счёт собственных средств обустраивает квартиры и дома под нужды ветеранов-инвалидов специальной военной операции.
В Московской области первые пятеро демобилизованных бойцов уже получили помощь в рамках этой программы. В их домах поставили новые входные группы, внутренние помещения оснастили системами «умный дом», в которую входят датчики, автоматические розетки, выключатели, дистанционное открытие окон, робот-пылесос. Также была приобретена и установлена специальная кухонная мебель для людей с ограниченными возможностями здоровья. Письменные столы снабдили устройством, позволяющим регулировать высоту рабочей поверхности.
Фото: Артём Исаев
По словам председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, свою главную задачу она и её единомышленники видят в том, чтобы окружить заботой и вниманием каждого ветерана, обращающегося к ним, сделать его жизнь комфортной и удобной. Помогают сотрудникам фонда и добровольцы, волонтёры и просто неравнодушные люди. Например, глава городского округа Балашиха Сергей Юров принял добровольное участие в адаптивной отделке ветерана боевых действий. Он распорядился бесплатно заменить в его квартире все окна. Это изначально не входит в перечень работ по проекту.
Фото: Артём Исаев
Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Его отделения есть во всех регионах России, а значит проект по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью будет реализовываться во всей стране.
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Фото: Артём Исаев
Фото: Артём Исаев
Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Его отделения есть во всех регионах России, а значит проект по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью будет реализовываться во всей стране.
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Александр Бойцов