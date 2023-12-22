Бурятские волонтеры привезли к врачам отшельника без кистей, 25 лет жившего в землянке

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Члены волонтерского движения «Рожденные помогать» Тарбагатайского района Бурятии сообщили, что привезли к медикам с целью оформления нивалидности отшельника без кистей, который 25 лет прожил в землянке в лесу. Об этом пишут РИА Новости.
«Совместно с главой муниципального образования «Сельское поселение Десятниковское» привезли из леса (данный человек живет в землянке более 25 лет) Леонида на обследование к врачам», — рассказали волонтеры на своей странице во «ВКонтакте».
Как они утруждают, про мужчину без кистей членам организации стало известно в начале лета. Отшельнику положена группа инвалидности, сейчас волонтеры занимаются ее оформлением. Они отметили, что доставить Леонида в Центральную районную больницу удалось благодаря уговорам и индивидуальному подходу.
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Алина Юрчак