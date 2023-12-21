В Подмосковье до конца 2024 года продлили меры соцподдержки для предпенсионеров

Фото: сайт Мособлдумы
Мособлдума продлила на весь 2024 год действие льгот для жителей Подмосковья предпенсионного возраста, сообщается на сайте регионального парламента. Закон об этом принят на заключительном в 2023 году заседании.
«Жителям, достигшим предпенсионного возраста, предоставляются те же меры социальной поддержки, что и пенсионерам. Это касается, в том числе, ветеранов труда и почётных доноров. Все положенные им льготы будут действовать и в дальнейшем. В 2024 году на меры поддержки граждан предпенсионного возраста предусмотрено более 522 млн рублей», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.В Московской области граждане старшего возраста за несколько лет до выхода на пенсию пользуются широким спектром льгот. К этой категории относятся мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие страховой стаж для назначения страховой пенсии.
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Лора Луганская