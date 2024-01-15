Фонд «Защитники Отечества» собрал более 400 бойцов на Втором форуме ветеранов СВО

Фото: Радио 1
Официальное открытие мероприятия состоялось 15 января в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».
С 14 по 17 января в центре «Патриот» проходит Второй форум ветеранов СВО «Вместе победим». В мероприятии участвуют более 400 ветеранов спецоперации из 89 регионов России, а также социальные координаторы и руководители региональных филиалов фонда, представители власти и экспертного сообщества.
Главная цель мероприятия – вовлечение демобилизованных бойцов СВО в общественные и государственные проекты, которые направлены на укрепление гражданского общества. Для участников форума организована обучающая программа, а главы региональных филиалов расскажут о своих лучших практиках поддержки героев и членов семей погибших бойцов.
Читайте также:
В России начнут конфисковать имущество за фейки об армии.
7,5 тыс участников форума в Москве обсудили задачи муниципальных властей.
В зоне спецоперации погибла медик из Лабытнанги Светлана Медведева.
«Очень важный пример нашего отношения к героям дает нам Президент России Владимир Путин — 1 января он встречал в госпитале с ветеранами специальной военной операции, а семейные рождественские праздники — с семьями погибших бойцов. Глава государства показал нам всем, что к участникам специальной военной операции относятся как к родным, близким людям, как членам семьи», - отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
«Очень радует, что участников на форуме в два раза больше. Это много новых знакомств, хотя и старых товарищей приятно увидеть. В стране это движение идет в нужном направлении, что ветераны объединяются и пытаются помочь в разных вопросах, и в воспитании молодежи, и гуманитарной помощью. Такие мероприятия очень важны для нас всех», - поделился Исаев Виктор координатор фонда «Защитники Отечества» Московской области , заместитель командира батальона Барс 13.В рамках программы форума для героев спецоперации проходят образовательные лекции, мастер-классы, творческие встречи. Бойцы могут получить на площадке персональные консультации от федеральных ведомств.
Читайте также:
В России начнут конфисковать имущество за фейки об армии.
7,5 тыс участников форума в Москве обсудили задачи муниципальных властей.
В зоне спецоперации погибла медик из Лабытнанги Светлана Медведева.
Дана Игумнова