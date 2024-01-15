В зоне спецоперации погибла медик из Лабытнанги Светлана Медведева

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В зоне специальной операции погибла медик из Лабытнанги Светлана Медведева. О ее смерти сообщили в фонде «Боевое Единство».
«Не стало доброго, жизнелюбивого человека, добровольцем ушедшего на СВО. Не стало настоящего человека – Светланы Медведевой с позывным «Мурзай», – сообщили в фонде «Боевое Единство».
Уточняется, что Медведевой не стало в ночь на 14 января. Ей было 34 года. При этом подробности ее гибели не приводятся.
3 января также стало извести о гибели в зоне СВО экс-главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова. По предварительным данным, он погиб в зоне спецоперации еще в декабре 2023 года. Трифонов, осужденный на девять с половиной лет тюремного заключения за крупную взятку, просился в зону боевых действий с марта 2023 года, но долгое время получал отказ.
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