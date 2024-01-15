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В зоне спецоперации погибла медик из Лабытнанги Светлана Медведева

15 января 2024, 19:26
Фото: iStock/inga

Фото: iStock/inga

В зоне специальной операции погибла медик из Лабытнанги Светлана Медведева. О ее смерти сообщили в фонде «Боевое Единство».
«Не стало доброго, жизнелюбивого человека, добровольцем ушедшего на СВО. Не стало настоящего человека – Светланы Медведевой с позывным «Мурзай», – сообщили в фонде «Боевое Единство».

Уточняется, что Медведевой не стало в ночь на 14 января. Ей было 34 года. При этом подробности ее гибели не приводятся.


Также сообщается, что около 10 лет назад Медведева работала врачом в Тюмени.

3 января также стало извести о гибели в зоне СВО экс-главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова. По предварительным данным, он погиб в зоне спецоперации еще в декабре 2023 года. Трифонов, осужденный на девять с половиной лет тюремного заключения за крупную взятку, просился в зону боевых действий с марта 2023 года, но долгое время получал отказ.

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#сво
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Автоэксперт Сажин: Учиться водить лучше осенью или зимой
15 января 2024, 20:40

Фото: istockphoto.com/djedzura

Автоэксперт Владимир Сажин рекомендовал учиться вождению в зимнее или осеннее время для того, чтобы набраться водительского опыта в условиях непогоды.
«Лучше начинать проходить обучение осенью и зимой, чтобы набраться больше опыта и весной получить водительское удостоверение. Таким образом кандидат пройдет обучение во всех погодных условиях, захвати осень, зиму и весну», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Он добавил, что зачастую, водители, получившие права летом, попросту не знают, как вести себя на зимних дорогах.

Ранее Владимир Сажин заявлял, что при попадании в яму на дороге и получении поломки автомобиля можно обратиться в суд для возмещения ущерба. Однако для начала следует вызвать ДПС для фиксации происшествия.

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#водители
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Психолог Усанова: Обычные запреты не убедят подростка бросить курить вейп
15 января 2024, 20:32

Фото: istockphoto.com/Yana Tikhonova

Доктор психологических наук, профессор Московского института психоанализа Ольга Усанова заявила, что обычные запреты не помогут убедить подростка бросить курить вейп.
В этом деле ребёнка заставит задуматься то, какие варианты выделиться у него есть кроме курения.

Специалист пояснила, что чаще всего мотиватором курить вейп для подростка является желание выделиться, подражать кумирам, а также противопоставить себя взрослым. Именно поэтому обычне уговоры, запреты и беседы о вреде курительных смесей не убедят.

«Речь о человеческих ценностях, о том, что ценности нужно демонстрировать. Можно спросить: почему ты демонстрируешь курение, а, например, не успехи в спорте, не какие-то твои творческие достижения или успехи в учёбе, или твою волонтёрскую деятельность? Надо обсуждать, что нужно демонстрировать, чем можно выделиться. Запрет ничего хорошего не приносит. Он только стимулирует то же самое действие. Рассказывать о том, что это плохо и вредно – много раз это говорили. А если спросить: как ты думаешь, что о тебе думают люди, когда ты это делаешь, как они тебя воспринимают – он, может быть, задумается. Сказать: а если ты продемонстрируешь что-то другое, вместо курения, какие-то свои достижения – что тогда?» – пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Усанова.

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#ценности
#запрет
#люди
#вейп
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Первые ученики пойдут в восстановленный Царскосельский лицей в этом году
15 января 2024, 20:14

Фото: РИА Новости/Вадим Жернов

Вновь восстановленный Царскосельский лицей планирует принять первых учеников уже в этом году.
Отмечается, что сейчас продолжаются работы по восстановлению учебного заведения. В лицее молодое поколение будут готовить к государственной службе.

«Реализация этого проекта сейчас идёт полным ходом. По решению правительства РФ создана рабочая группа, объединившая представителей Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, правительства Санкт-Петербурга и других ведомств, благодаря интеграции усилий которых планируется принять первых лицеистов уже в новом учебном году» – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Андрей Хлутков.

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#школьники
#минобрнауки
#рф
#лицей
#образование
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Власти Подмосковья компенсируют ущерб от протечек жителям Климовска и Шепчинок
15 января 2024, 20:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, жители Климовска и Шепчинок, чьи квартиры пострадали от протечек, будет компенсирован ущерб.
«Сейчас мы разбираемся с последствиями протечек, прорывов радиаторов, у кого-то в квартирах появилась плесень, возникли проблемы с электричеством, пострадало имущество — у нас на контроле каждый вопрос, мы компенсируем ущерб», - заявил Воробьев.

БТИ осмотрит квартиру и оценит нанесенный ущерб. Далее собственнику необходимо написать заявление в администрацию с просьбой возместить ущерб. При этом можно будет выбрать денежную компенсацию или ремонт, который будет сделан за счет бюджета Московской области. Размер компенсации будет зависеть от уровня ущерба.

Воробьев отметил, что данная мера поддержки доступна жителям Климовска и Шепчинок, кроме тех домов, которые будут расселены. В настоящее время специалисты обходят пострадавшие квартиры и фиксируют ущерб.

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#воробьёв
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7,5 тыс участников форума в Москве обсудили задачи муниципальных властей
15 января 2024, 19:15

Фото: пресс-служба Форума «Малая Родина – Сила России»

7,5 тыс представителей муниципальных образований из 89 регионов страны собрались на Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России». Он прошёл 15 января на площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве.
Форум провели впервые по поручению Владимира Путина, которое он обнародовал на заседании Совета при президенте по развитию местного самоуправления. Организатором форума выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

На одной из ключевых панельных дискуссий «Сила в людях» выступил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он назвал муниципальных служащих представителями самого близкого к народу уровня власти. Поэтому их главная миссия, по мнению Кириенко, заключается в служении государству и обществу.
«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Муниципальная служба – не просто работа, это служение. Служение – это наш культурный код. Это не просто работа, а искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня, не потому что за это заплатят или похвалят, а потому что так велит сердце», – сказал Кириенко.
Участники отметили, что проведение форума стало новым этапом развития местного самоуправления в стране. Впервые главы муниципалитетов со всей страны собрались в таком количестве в одном месте – на Международной выставке-форуме «Россия», где представлены главные достижения каждого региона.
«Это очень важный форум, потому что самая близкая к людям власть – муниципальная. Главы муниципалитетов – люди, которые своими руками реализуют национальные проекты, исполняют указы президента. Спасибо президенту за проведение этого форума и за ту повестку, которая здесь обсуждается», – сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
В течение дня на площадке ВДНХ в Москве одновременно прошли три больших панельных дискуссии, 32 круглых стола и 25 лекций. В мероприятии было задействовано восемь павильонов.

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#форум
#россия
#муниципалитеты
#подмосковье
#московская область
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Ущерб от коммунальных аварий возместят жильцам 650 квартир Подольска
15 января 2024, 18:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ущерб от недавних коммунальных аварий будет возмещён жителям порядка 650 квартир городского округа Подольск. Об этом стало известно по итогам в муниципалитет губернатора Московской области Андрей Воробьёва.
Губернатор посетил квартиру местной жительницы, матери двоих детей Оксаны Байрам. На прошлой неделе приходила на встречу в спорткомплексе «Юность». В её доме пострадал подъезд.
«У нас была задача зайти в подъезды, в квартиры, чтобы понять, кто пострадал. На основании закона будут составлены акты и сметы, предложена компенсация. Она будет выплачена в январе-феврале», – отметил Воробьёв.
Всего ущерб будет возмещён жителям около 650 квартир. В основном пострадали трубы, батареи, обои, потолки и оконные откосы. Из-за протечек, прорывов радиаторов у кого-то возникли проблемы с электричеством, у кого-то появилась плесень, пострадало имущество. БТИ осмотрит квартиру и оценит ущерб. Дальше заявитель должен написать заявление в администрацию с просьбой о возмещении, а также выбрать что получить – денежную компенсацию или ремонт.
«Все компенсации людям, которые пострадали в результате аварии, нам обещали выплатить. Работа под контролем, об этом мы говорили с губернатором. В нашем доме также должны провести капремонт, заменить все коммуникации. Батареи в наших квартирах уже тёплые, но пока дом прогревается, мы пользуемся водонагревателями», – рассказала Оксана
Эта мера поддержки действует для всего Климовска, кроме домов, которые будут расселены. Специалисты сейчас обходят квартиры и в каждой фиксируют ущерб. Размер компенсации будет зависеть от оценки.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#подольск
#ремонт
#дома
#аварии
#тепло
#теплоснабжение
#подмосковье
#московская область
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Названы самые популярные животные 2023 года
Кот Паша из Эрмитажа и кошка Белла стали самыми популярными животными 2023 года
15 января 2024, 18:42

Фото: istockphoto.com/Kirk Fisher

Стали известны самые популярные в 2023 году животные, среди которых кот Паша их Эрмитажа и кошка Белла из Великобритании, прославившаяся как самая громкая питомица.
Кроме них популярностью обзавелись кот из Шатуры, закрывшийся один дома, кошка Соня, спасшая хозяйку из поджара, бездомный кот Беляш из Вологды, которого взяли на работу в городскую аварийно-спасательную службу и аппетитно грызшая свой корм кошка Луна.

«У всех животных есть свои индивидуальные особенности. Кто-то, например, смешно прыгает, кто-то лучше бегает или отличается редким обаянием. Иногда такие моменты удачно попадают на камеру, и те, кто такие трюки совершил, вмиг становятся популярными в сети. А детенышей вообще любят практически все, им успех обеспечен, что называется, по умолчанию», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» завкафедрой зоологии и экологии МПГУ Игорь Жигарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Московском зоопарке родились и вылупились, помимо панды Катюши, еще почти 1 500 зверят.

«Каждый новорожденный детеныш находится под особым присмотром специалистов: их кормят, осматривают, следят за температурой вольера, некоторых даже купают. В большинстве помещений установлено круглосуточное наблюдение», — приводит utro.ru сообщение Собянина.

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#кот
#мэр
#животные
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Стало известно, как будут расселять аварийные дома посёлка Южный
15 января 2024, 18:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В посёлке Южный городского округа Подольск, пострадавшего от перебоев с отоплением, теплом сейчас обеспечены все жилые строения. Об этом стало известно по итогам в муниципалитет губернатора Московской области Андрей Воробьёва.
Всего в посёлке 42 дома, из них 33 – аварийные, где живёт 861 человек. Губернатор сообщил жильцам, что до конца 2025 года все эти дома будут расселены.
«Когда я впервые приехал сюда к оказавшимся без тепла людям, ожидал разные сценарии. Да, были оправданные эмоции. Но та поддержка, понимание и, главное, вера, что мы преодолеем все трудности, нам очень помогли. Мы сегодня здесь, чтобы рассказать, что будем делать с точки зрения аварийного переселения. Я сегодня приехал с министром стройкомплекса Московской области Владимиром Локтевым. Он расскажет подробнее, как будет проходить расселение. А на месте, где мы сейчас разговариваем, построим девятиэтажный дом», – сказал Воробьёв жителям посёлка.
Собственникам предоставят сертификаты на покупку нового жилья. Стоимость за 1 кв м составит 130 185 рублей, минимальная выплата – 4,2 млн рублей. Тем, у кого квартира в социальном найме, предложат выкуп, покупку другой квартиры в устраивающем доме на вторичном рынке или дождаться строительства нового многоквартирного дома в Климовске.
«Все дома в поселке старые – некоторые 1930-х годов постройки, некоторые 1940-х и 1950-х. Сейчас тепло в домах уже есть, но пока его включили не на полную мощность, чтобы не перегружать коммуникации. Они тоже старые. В начале мая этого года здесь начнут строить первый дом для переселения», – рассказала местная жительница Марина Хорунжева.
Отмечается, что проконсультироваться по поводу предстоящего расселения можно по телефону 7 (925) 241-75-24.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#аварийное жильё
#переселение
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Якутский учёный-историк Николаев предложил Путину перенести столицу РФ в Иркутск
15 января 2024, 18:26

Фото: istockphoto/Boyloso

Кандидат исторических наук, директор Института развития человека «УУНУУ» Афанасий Николаев направил в общественную приёмную президента РФ Владимира Путина открытое письмо, в котором предложил перенести столицу России из Москвы в Иркутск.
Историк сообщил о своём намерении голосовать на предстоящих в марте выборах за действующего президента, а в качестве одного из пунктов предвыборной программы предложил включить перенос столицы. По его мнению, перенос главного города государства в Иркутск будет способствовать сбалансированному и динамичному развитию европейской и азиатской части страны, обеспечит безопасность военно-политического руководства России, а также будет содействовать укреплению и развитию Евразийского экономического союза с возможной его трансформацией в новую сверхмощную союзную державу.

В качестве аргументов в пользу выбора Иркутска в качестве новой столицы Николаев также привёл его близость к географическому центру России Новосибирску, а также к озеру Байкал, являющемуся крупнейшим на планете источником пресной воды.

Остаётся ждать ответа на оригинальную идею от Владимира Путина.

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#история
#россия
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