Forbes: госструктуры РФ на 18,5% нарастили закупки VPN-сервисов в 2025 году
Российские госструктуры и компании в 2025 году заметно нарастили закупки VPN-сервисов. Количество контрактов увеличилось на 18,5 процента и достигло 10,3 тысячи, сообщает Forbes со ссылкой на информацию «Контур.Эгиды» и Staffcop.
Речь идет о закупках, проведенных по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ. Первый регулирует приобретения для органов власти и бюджетных учреждений и предполагает строгий контроль, второй дает госкорпорациям больше свободы в выборе процедур и критериев отбора.
Несмотря на рост числа соглашений, их общая стоимость снизилась примерно на четверть — до 24,43 миллиарда рублей. Средняя начальная максимальная цена контракта сократилась на 38 процентов и составила около 2,44 миллиона рублей.
Эксперты отмечают, что государственные организации используют VPN для безопасного доступа к внутренним системам, связи между подразделениями и организации удаленной работы. Бизнес применяет такие решения для объединения инфраструктуры, подключения сотрудников из разных локаций и защиты корпоративных IT-ресурсов.
