Forbes: госструктуры РФ на 18,5% нарастили закупки VPN-сервисов в 2025 году

09 февраля 2026, 11:20

Фото: iStock/NicoElNino

Российские госструктуры и компании в 2025 году заметно нарастили закупки VPN-сервисов. Количество контрактов увеличилось на 18,5 процента и достигло 10,3 тысячи, сообщает Forbes со ссылкой на информацию «Контур.Эгиды» и Staffcop.