Появилась информация, что Zara начала закрывать магазины на Украине

09 февраля 2026, 09:57

Zara начала закрывать магазины на Украине из-за убыточности

Фото: iStock/Robert Way

Испанская сеть Inditex, владеющая популярным брендом Zara, приняла решение закрыть свои магазины. Кроме того, под вопросом оказалась работа торговых точек в Одессе и Харькове.