Появилась информация, что Zara начала закрывать магазины на Украине
Испанская сеть Inditex, владеющая популярным брендом Zara, приняла решение закрыть свои магазины. Кроме того, под вопросом оказалась работа торговых точек в Одессе и Харькове.
По информации украинского издания, компания расторгла договоры аренды с крупными торговыми центрами в Днепропетровске. Основной причиной стали проблемы с количеством покупателей, что сделало бизнес убыточным.
Zara уже закрывала свои магазины на Украине в 2022 году, но вернулась на рынок в 2024 году. Inditex, основанная Амансио Ортегой, управляет более 5,5 тысячами магазинов в около 100 странах. К числу известных брендов сети относятся PullBear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Напомним, что в марте 2022 года руководство группы решило приостановить деятельность в России.
