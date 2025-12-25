В Госдуме ответили на вопрос, ограничат ли использование VPN россиянам в 2026 году

25 декабря 2025, 05:51

Депутат Боярский: В России не планируют ограничивать использование VPN в 2026 году

Фото: iStock/Supatman

Российские власти не планируют ограничивать использование VPN в 2026 году. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.





Он отметил, что VPN-сервисы являются инструментом для обхода блокировок. Они, в свою очередь, бывают правильными и реализуются государством в соответствии с законом. Однако также есть блокировки «недружественные», возникшие в рамках санкционной политики против России. Иметь возможность обходить их очень важно.





«Планов на ограничение использования VPN на будущий год нет», — подчеркнул Боярский.