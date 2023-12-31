Киселев назвал смерть колумниста Соколова невосполнимой потерей

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Гендир медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал смерть колумниста РИА Новости Максима Соколова невосполнимой утратой.
Соколов задавал высокую планку для своих коллег. Он был лидером по таланту, глубине и форме. Для РИА Новости это большая потеря и невосполнимая утрата.
Максим Соколов много лет был обозревателем ведущих российских СМИ, сотрудничал с ВГТРК, Первым каналом, НТВ, «Коммерсантом», «Известиями» и другими СМИ.
Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения (ЦТ) СССР Галина Зименкова скончалась в Москве в возрасте 82 лет, сообщает сайт Первого канала. Прощание с ней состоится 2 января.
Стало известно и о смерти британского актёра, звезды фильма Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало». Том Уилкинсон скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на родственников артиста.
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«Нам будет его не хватать», — сказал Максим Соколов РИА Новости.
Киселев назвал Соколова исключительным человеком, исключительного литературного дара, «изысканного чувства юмора и искренней любви к России».64-летний колумнист РИА Новости Максим Соколов скончался сегодня на своей даче в Тверской области.
Максим Соколов много лет был обозревателем ведущих российских СМИ, сотрудничал с ВГТРК, Первым каналом, НТВ, «Коммерсантом», «Известиями» и другими СМИ.
Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения (ЦТ) СССР Галина Зименкова скончалась в Москве в возрасте 82 лет, сообщает сайт Первого канала. Прощание с ней состоится 2 января.
Стало известно и о смерти британского актёра, звезды фильма Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало». Том Уилкинсон скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на родственников артиста.
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Мария Фирсова