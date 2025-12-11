11 декабря 2025, 13:58

Фото: iStock/nantonov

Американский журнал Forbes включил Москву в число лучших городов мира по туризму. В издании отметили, что российская столица смогла перестроить туристическую отрасль и привлечь миллионы иностранных гостей, несмотря на санкции.