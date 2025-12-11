Forbes включил Москву в число лучших городов мира по туризму
Американский журнал Forbes включил Москву в число лучших городов мира по туризму. В издании отметили, что российская столица смогла перестроить туристическую отрасль и привлечь миллионы иностранных гостей, несмотря на санкции.
В 2023 году Москва приняла около 2,3 млн иностранных туристов, в основном из Китая, Индии, Турции и Ирана. Также выросло число путешественников из Юго-Восточной Азии, стран Персидского залива и Центральной Азии.
В первой половине 2025 года турпоток увеличился на 10%. Forbes подчеркнул, что город демонстрирует способность развивать инновации в туризме самостоятельно, без опоры на западные институты или фондовые рынки. Журнал охарактеризовал Москву как «живую карту геополитического мира, который город стремится построить».
