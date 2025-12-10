В Финляндии допустили появление особой экономической зоны на границе с РФ
В юго-восточной Финляндии, в районе города Иматра, расположенного недалеко от границы с Россией, обсуждается возможность создания особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом 10 декабря заявил финский премьер-министр Петтери Орпо.
Как передает телерадиокомпания Yle, он отметил, что в условиях сложной экономической ситуации на юго-востоке страны необходимо рассмотреть новые подходы. Создание ОЭЗ может стать одним из таких решений.
Однако Орпо подчеркнул, что просто создание ОЭЗ не решит всех проблем. Он выразил готовность рассмотреть «смелые предложения» о мерах, которые могут способствовать эффективному функционированию этой территории.
В качестве примеров он предложил внедрение режима сниженного налогообложения для компаний или программы поддержки туризма. Окончательное решение о создании ОЭЗ должно принять правительство Финляндии.
