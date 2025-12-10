В Финляндии допустили появление особой экономической зоны на границе с РФ

10 декабря 2025, 22:41

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В юго-восточной Финляндии, в районе города Иматра, расположенного недалеко от границы с Россией, обсуждается возможность создания особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом 10 декабря заявил финский премьер-министр Петтери Орпо.