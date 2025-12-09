Три подмосковных проекта завоевали туристическую премию Russian Traveler Awards
Проекты из Подмосковья удостоились Национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Торжественная церемония награждения победителей и призёров состоялась в Москве.
«В номинации «Культурно-исторический объект/музей» первое место по решению жюри получил Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово». В номинации «Народный промысел» третье место – у Федоскинской миниатюры. Третье место в номинации «Агротуризм» заняла экоферма «Былинкино» из Луховиц», – рассказали в пресс-службе.Директор музея-заповедника «Мелихово» Анастасия Журавлёва поблагодарила организаторов за высокую награду и отметила, что, несмотря на 85-летие, музей переживает вторую молодость. Сейчас там идёт большая реконструкция.
Два из трёх подмосковных лауреатов в этом году отмечают юбилеи. Музею-заповеднику «Мелихово» исполняется 85 лет, а промыслу Федоскинской лаковой миниатюры – 230.
Russian Traveler Awards – ежегодная Национальная туристическая премия, которой отмечают главные туристические достижения страны. Вручение проходит уже четвёртый год.
В этом году заявки на участие подали свыше 560 заявок от 50 регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Участников оценивали в 22 номинациях с помощью открытого онлайн-голосования, которое проходило с 26 мая по 1 ноября.
Полный список победителей и лауреатов Russian Traveler Awards можно найти на сайте.