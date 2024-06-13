Свобода выбора: Психолог объяснила, почему путешествия спасают от апатии

Фото: iStock/FTiare
Ежегодно 13 июня отмечается День маленького путешествия. Кто-то неделями путешествует за границей, а кто-то совершает небольшие вылазки на выходных на природу. И то, и другое положительно влияет на человеческий организм, позволяя забыть про житейские проблемы и восстановить баланс.
Клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» подтвердила теорию о том, что путешествия положительно влияют на наш организм, сказав, что новые пути формируют новые нейронные связи.
Специалист отметила, что в путешествиях есть возможность выбирать. Благодаря этому поездки в новые места повышают уровень свободы и доставляют нам такое удовольствие.
По словам психолога, в путешествии мы решаем маленькие задачи, которые повышают нашу общую адаптивность, соединение с внешним миром открывает наши внутренние грани, а активное движение положительно влияет на насыщение кислородом и физическую форму.
Анастасия Кардиакос дала несколько советов для тех, кто отправляется в путешествие.
Читайте также:
Стало известно, где большинство россиян проведёт летний отпуск
Россиянин вернулся из поездки с животными в теле
«Любят выпить до безумия»: Путешественник из России одной фразой описал монголов
«Интерес — зона оптимизма. Когда нам что-то интересно, мы оживаем. В апатии сложно генерировать новое, а в путешествиях это новое генерируется само. Повышается выработка дофамина, который отвечает за радость и предвкушение прекрасного! Переключаемость внимания помогает сместиться с домашней рутины», — объяснила эксперт.
Специалист отметила, что в путешествиях есть возможность выбирать. Благодаря этому поездки в новые места повышают уровень свободы и доставляют нам такое удовольствие.
«В доме мы не всегда выбираем жилье и локацию. Да и работа нам тоже могла достаться по наследству или распределению, и тогда позиция, где «моя жизнь в моих руках» может притупляться. А в путешествии у нас есть возможность выбирать! Страну, отель, кафе, по какой дороге идти и куда. Это чувство свободы и факты выбора необходимы, чтобы чувствовать себя более уверенным. Я сам выбрал», — сказала психолог.
По словам психолога, в путешествии мы решаем маленькие задачи, которые повышают нашу общую адаптивность, соединение с внешним миром открывает наши внутренние грани, а активное движение положительно влияет на насыщение кислородом и физическую форму.
«Мы привыкаем к тому, что окружает нас обычно, и выстраиваем вокруг этого поведение, привычки, эмоциональные реакции. Например: работа — ну опять — и огорчение. А тут сами обстоятельства предлагают отвлечься от привычного и даже соскучиться», — поделилась эксперт.
Анастасия Кардиакос дала несколько советов для тех, кто отправляется в путешествие.
Закладывайте время на адаптациюОсобенно, если есть разница часовых поясов. Читайте про место и погоду, не начинайте сразу с непривычной еды, берите соответствующую медикаменты.
Ведите справочник путешественникаПишите, что и где понравилось, ведь в изобилии эмоций мы можем подзабыть название вкуснейших пышек.
ОтдыхайтеБольшая ошибка многих путешественников, что они стремятся сделать все и сразу. Пусть ваш день состоит из трех частей: план (экскурсии и другие запланированные мероприятия), созерцание (время, когда вы наблюдаете без временной спешки за тем, что вам нравится и интересно, расслабление и ассимиляция) и спонтанность (это то время, где вы можете заниматься тем, что шепчут вам желания в моменте).
Читайте также:
Стало известно, где большинство россиян проведёт летний отпуск
Россиянин вернулся из поездки с животными в теле
«Любят выпить до безумия»: Путешественник из России одной фразой описал монголов
Анастасия Бондарева