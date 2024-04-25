Стало известно, где большинство россиян проведёт летний отпуск

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Большинство россиян планирует провести летний отпуск на территории России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого «Сбер Страхования жизни» и сервиса «Работа.ру».
По данным издания «Известия», которое изучило документы исследования, всего в летний отпуск планирует отправиться 68% опрошенных россиян. Из них 72% планируют путешествие в рамках России. Также по 4% планируют посетить Азию и Европу, 2% отправятся на Ближний Восток. Некоторые же планируют поехать в Африку, Южную Америку или отдельные острова.
При этом 27% опрошенных планируют отправиться на море, а 26% - на озеро или речку, 25% респондентов поедут в другой город, а 23% проведут отпуск на даче, 13% займутся своим здоровьем.
В среднем россияне готовы потратить на отпуск порядка 120 тысяч рублей.
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При этом 27% опрошенных планируют отправиться на море, а 26% - на озеро или речку, 25% респондентов поедут в другой город, а 23% проведут отпуск на даче, 13% займутся своим здоровьем.
В среднем россияне готовы потратить на отпуск порядка 120 тысяч рублей.
«Мы советуем планировать путешествие заранее, например, за год. В таком случае ежемесячные отчисления в размере 10–20% от дохода позволят достичь поставленной цели и обойтись без необходимости оформления кредита или траты средств с продажи имущества», — посоветовала управляющий директор управления методологии и компетенций «Сбер Страхования жизни» Наталья Тарасова.
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Элина Позднякова