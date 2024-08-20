Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась с долголетами из Видного

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Уполномоченный по правам человека в Московской области, подмосковный координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская встретилась с участниками клуба «Активное долголетие» города Видное. Встреча была организована в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский», сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
Она отметила, что клубы «Активное долголетие» очень популярны в Московской области и число участников этого проекта постоянно растёт. Сейчас их уже около 400 тысяч человек.«Очень рада, что у вас в вашем клубе много разных занятий. У вас есть и скандинавская ходьба, и рисование, и рукоделие, и даже целый огород. Я желаю вам и в дальнейшем жить активной и насыщенной жизнью», — сказала Ирина Фаевская.
В ходе встречи Ирина Фаевская обсудила с долголетами волнующие их вопросы, они касались работы общественного транспорта, а также пожелания по работе клубов «Активное долголетие».
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