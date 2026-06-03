Форум «Путешествуй!» пройдет на ВДНХ в Москве с 10 по 14 июня
С 10 по 14 июня 2026 года в Москве на ВДНХ пройдет Международный туристический форум «Путешествуй!». Мероприятие, которое состоится уже в шестой раз, включит в себя деловую программу, выставочную экспозицию и фестиваль для массовой аудитории.
Форум относят к числу одной из ключевых мультиформатных площадок туристической отрасли России, объединяющей государство, регионы, бизнес, международных партнеров и путешественников. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Минэкономразвития России и Правительство России. На туристической выставке представят десятки регионов России и зарубежные направления. Гостям покажут новые маршруты, туристические продукты, сервисы, отели, транспортные решения и специальные предложения для поездок. Посетители смогут сравнить варианты отдыха и выбрать маршрут — от короткой поездки на выходные до большого путешествия.
Фестивальная программа развернется на главной аллее ВДНХ. Гостей ждут презентации направлений, гастрономические проекты, культурные программы, мастер-классы, интерактивные форматы, выступления артистов и общение с представителями регионов и туристического сообщества. Форум станет и площадкой для профессионального диалога. Представители власти, бизнеса и международного сообщества обсудят развитие туризма, новые проекты, инвестиции и перспективы отрасли. Подробнее можно ознакомиться на сайте.
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