Форум «Путешествуй!» пройдет на ВДНХ в Москве с 10 по 14 июня

03 июня 2026, 09:36

Фото: iStock/Oleg Podlesnykh

С 10 по 14 июня 2026 года в Москве на ВДНХ пройдет Международный туристический форум «Путешествуй!». Мероприятие, которое состоится уже в шестой раз, включит в себя деловую программу, выставочную экспозицию и фестиваль для массовой аудитории.