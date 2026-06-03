Пенсионеры в купальниках загорали на крыше саратовского супермаркета
В Саратове пенсионеры в купальниках загорали прямо на крыше супермаркета. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Видеоролик с произошедшим быстро стал популярным в социальных сетях. На кадрах можно заметить, как мужчина и женщина наслаждаются солнечными лучами на крыше. Для большего комфорта они взяли с собой зонт.
Дресс-код на такую «вечеринку» оказался простой: панамка, очки и отказ от тапочек. Многие пользователи выразили желание последовать примеру счастливой пожилой пары.
Ранее в Москве произошел необычный инцидент. Мужчина, спасаясь от жары, решил искупаться на Патриарших прудах, однако этому помешал лебедь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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