Врач назвал один популярный завтрак «самым ужасным началом утра»
Диетолог Луис Миральес назвал тосты с маслом, колбасой и чашку кофе «самым ужасным началом утра». Об этом сообщает OkDiario.
По его словам, такой первый прием пищи стоит исключить из рациона. Миральес пояснил, что в этом случае человек с утра получает ультрапереработанные продукты и рафинированную муку, а они вредят здоровью.
Специалист отметил, что после такого завтрака быстро возвращается чувство голода. Кроме того, растет уровень инсулина в крови и усиливается тревожность. В течение дня человека может сопровождать вздутие живота. Миральес добавил, что при регулярном употреблении такого завтрака повышается риск метаболических и гормональных нарушений.
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