Врач назвал один популярный завтрак «самым ужасным началом утра»

03 июня 2026, 09:08

Диетолог Миральес предупредил о вреде завтрака из тостов с маслом и колбасой

Фото: iStock/noblige

Диетолог Луис Миральес назвал тосты с маслом, колбасой и чашку кофе «самым ужасным началом утра». Об этом сообщает OkDiario.