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Врач назвал один популярный завтрак «самым ужасным началом утра»

Диетолог Миральес предупредил о вреде завтрака из тостов с маслом и колбасой
Фото: iStock/noblige

Диетолог Луис Миральес назвал тосты с маслом, колбасой и чашку кофе «самым ужасным началом утра». Об этом сообщает OkDiario.



По его словам, такой первый прием пищи стоит исключить из рациона. Миральес пояснил, что в этом случае человек с утра получает ультрапереработанные продукты и рафинированную муку, а они вредят здоровью.

Специалист отметил, что после такого завтрака быстро возвращается чувство голода. Кроме того, растет уровень инсулина в крови и усиливается тревожность. В течение дня человека может сопровождать вздутие живота. Миральес добавил, что при регулярном употреблении такого завтрака повышается риск метаболических и гормональных нарушений.

Дарья Осипова

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