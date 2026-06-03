Россиян предупредили о появлении испанских слизней в Москве и Нижнем Новгороде

03 июня 2026, 05:25

Фото: iStock/Toni Jardon

В Москве и Нижнем Новгороде обнаружили испанских слизней. Об этом рассказал рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского университета Алексей Муханов.





Такой вид крупнее местных: длина тела достигает 12–15 сантиметров. Обычно испанские слизни имеют тёмно-коричневую окраску, хотя встречаются и другие оттенки. Пока их нашли в столице, Подмосковье и Нижнем Новгороде, но не в других районах этой области.



