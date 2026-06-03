Россиян предупредили о появлении испанских слизней в Москве и Нижнем Новгороде
В Москве и Нижнем Новгороде обнаружили испанских слизней. Об этом рассказал рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского университета Алексей Муханов.
Такой вид крупнее местных: длина тела достигает 12–15 сантиметров. Обычно испанские слизни имеют тёмно-коричневую окраску, хотя встречаются и другие оттенки. Пока их нашли в столице, Подмосковье и Нижнем Новгороде, но не в других районах этой области.
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Испанский слизень – инвазивный вид, у которого на нашей территории нет ни одного природного противника. В этом и состоит его ключевая опасность. Он способен активно размножаться и наносить ощутимый урон садово-огородным культурам там, где уже расселился.
В борьбе с ним ни один метод пока не даёт действенного результата с однозначным успехом. Отдельные химикаты лишь незначительно уменьшают популяцию испанского слизня.
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