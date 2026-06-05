Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет в июле в Нижнем Новгороде
Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 22–23 июля 2026 года в Нижнем Новгороде. За шесть лет он стал механизмом для превращения общественных инициатив в реальные проекты. Об этом сообщает Агентство стратегических инициатив.
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» вместе с Фондом «Росконгресс» готовит ежегодный форум. Площадка помогает искать, отбирать и реализовывать идеи для укрепления технологического, экономического и социального суверенитета страны, достижения национальных целей развития до 2030 года и формирования устойчивого будущего.
С 2020 года участники подали более 120 тысяч идей. По словам Орешкина, этот массив предложений показывает, как люди видят развитие России, своих городов, экономики, социальной сферы и технологий.
До 15 июня 2026 года на краудсорсинговой платформе идея.росконгресс.рф пройдет прием заявок. После экспертного отбора сформируют топ-100 лучших идей. Наиболее значимые инициативы представят руководству страны на пленарном заседании форума.
В 2026 году авторы могут подать идеи по пяти направлениям. Это «Национальная социальная инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Экологическое и климатическое направление» и «Национальная предпринимательская инициатива».
Отличием форума в 2026 году станет расширенное использование технологий искусственного интеллекта. ИИ поможет на этапе оценки идей, поддержит углубленную аналитику стратегических трендов и позволит формировать тематические подборки инициатив для дальнейшей работы с проектами.
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