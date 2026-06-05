Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет в июле в Нижнем Новгороде

05 июня 2026, 10:31

Фото: iStock/aerogondo

Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 22–23 июля 2026 года в Нижнем Новгороде. За шесть лет он стал механизмом для превращения общественных инициатив в реальные проекты. Об этом сообщает Агентство стратегических инициатив.