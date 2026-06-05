Стало известно, сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку

05 июня 2026, 08:35

Фото: Istock/Nikita Burdenkov

Для покупки однокомнатной квартиры в Москве по рыночным ставкам заёмщику нужен доход от 378,5 тыс. рублей, для двухкомнатной — от 563,8 тыс. рублей. Семейная ипотека снижает требования: для однокомнатной квартиры достаточно дохода от 238 тыс. рублей, для двухкомнатной — от 428,2 тыс. рублей.





Как сообщили специалисты компании PIONEER «Газете.Ru», эксперты рассчитали эти показатели при первоначальном взносе от 30% и средневзвешенной процентной ставке.



Известно, что семейную ипотеку могут оформить супруги, если у них есть дети до 7 лет (не включительно) или ребёнок-инвалид до 18 лет (не включительно), они не использовали эту программу после декабря 2023 года, а ребёнок постоянно зарегистрирован с одним из родителей по кредитному договору.



При этом заместитель руководителя отдела кредитования и партнёрских программ компании PIONEER Юлия Максимова заявила, что до конца лета правительство введёт дифференцированную ставку по семейной ипотеке.

«Основным критерием для её расчета станет количество несовершеннолетних детей. Также обсуждается увеличение лимита кредитования по данной программе. Предполагается, что эта мера затронет ссуды, оформляемые на приобретение квартир площадью от 60 кв. м», — сообщила Юлия.