Росприроднадзор усилит борьбу с продажей диких животных в интернете
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что ведомство усиливает контроль за торговлей дикими животными в интернете и ведет диалог с маркетплейсами, чтобы пресечь такие продажи. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, торговля стала новым вызовом не только для России, но и для всего мира. Если служба находит сайты с объявлениями о продаже таких животных, она направляет информацию в прокуратуру для блокировки ресурсов.
Росприроднадзор уже обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением дать ведомству право на досудебную блокировку таких сайтов. Радионова уточнила, что глава государства поддержал инициативу и дал соответствующее поручение. Сейчас этот вопрос прорабатывают Минприроды России и другие заинтересованные ведомства.
Кроме того, Росприроднадзор взаимодействует с Роскомнадзором и выстраивает работу с крупнейшими российскими маркетплейсами. Ведомство рассчитывает с их помощью предотвратить торговлю дикими животными в интернете.
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