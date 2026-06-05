Росприроднадзор усилит борьбу с продажей диких животных в интернете

05 июня 2026, 09:02

Фото: iStock/JMrocek

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что ведомство усиливает контроль за торговлей дикими животными в интернете и ведет диалог с маркетплейсами, чтобы пресечь такие продажи. Об этом пишет РИА Новости.