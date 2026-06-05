Врачи назвали продукты и напитки, опасные для зубов
Кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» назвали продукты и напитки, способные провоцировать кариес и вредить зубам. Информация появилась на сайте Первого канала.
Гандельман уточнил, что в этот список входит алкоголь. По его словам, спиртное снижает выработку слюны. Из-за этого полость рта хуже очищается от микробов, а риск кариеса растет. Коновалов добавил, что зубам вредят и некоторые напитки. Он привел в пример апельсиновый сок и кофе. Врач пояснил, что кислота в их составе разрушает зубную эмаль.
Ранее психиатр Марина Алексеева сообщила, что раннее пробуждение может указывать на депрессивное состояние. Кроме того, о расстройстве говорят потеря аппетита и снижение концентрации.
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