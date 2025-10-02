Форум «Созидатели» объединит молодых предпринимателей России в ноябре 2025 года
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) реализует Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства. Чтобы подвести итоги программы в 2025 году, агентство проведёт масштабное мероприятие «Созидатели. Итоги года Росмолодежь.Предпринимай и Росмолодежь.Профи».
Программа нацелена отметить вклад людей, которые своим трудом развивают молодёжное предпринимательство и создают возможности для профессионального роста молодых специалистов.
На одной площадке соберутся ведущие эксперты рынка, лидеры Сообщества молодых предпринимателей, финалисты Всероссийской премии «Молодой предприниматель России», лидеры молодёжных советов компаний и активные участники проектов, которые реализовали в этом году.
В рамках события запланировали насыщенную деловую программу. Она включает активности разных форматов и мастер-классы для молодёжи. Также пройдёт церемония награждения победителей Всероссийской премии «Молодой предприниматель России».
Мероприятие состоится 22 ноября 2025 года в Национальном центре «Россия» в Москве по адресу: Краснопресненская набережная, дом 14.
Читайте также: