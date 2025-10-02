Форум «Созидатели» объединит молодых предпринимателей России в ноябре 2025 года

02 октября 2025, 16:16

Фото: Istock/Wasan Tita

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) реализует Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства. Чтобы подвести итоги программы в 2025 году, агентство проведёт масштабное мероприятие «Созидатели. Итоги года Росмолодежь.Предпринимай и Росмолодежь.Профи».