Стартовал приём заявок на всероссийскую премию «Голос истории»

02 октября 2025, 16:01

Фото: Istock/William_Potter

В России запустили Всероссийскую премию для молодёжи «Голос истории». Она нацелена на поддержку лучших методов обучения истории, поощрение новаторских подходов и вовлечение детей и подростков в изучение исторического наследия.





Конкурс включает 10 номинаций по разным направлениям популяризации отечественной истории и патриотического воспитания. Участвовать могут граждане России от 12 лет, юридические лица и коллективы. Отдельная номинация для иностранцев — «Лучший зарубежный проект об истории России».



«Участие в премии позволит получить признание, новые знакомства, а также поддержку со стороны единомышленников и представителей власти», — заявил секретарь организационного комитета премии Владислав Андреевич Курбатов.