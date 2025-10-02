Стартовал приём заявок на всероссийскую премию «Голос истории»
В России запустили Всероссийскую премию для молодёжи «Голос истории». Она нацелена на поддержку лучших методов обучения истории, поощрение новаторских подходов и вовлечение детей и подростков в изучение исторического наследия.
Конкурс включает 10 номинаций по разным направлениям популяризации отечественной истории и патриотического воспитания. Участвовать могут граждане России от 12 лет, юридические лица и коллективы. Отдельная номинация для иностранцев — «Лучший зарубежный проект об истории России».
Организатор — АНО «Герои Отечества» при поддержке Движения Первых. Партнёрами выступают Минпросвещения, Российское историческое и военно-историческое общества, Роспатриотцентр и федеральные музеи.
«Участие в премии позволит получить признание, новые знакомства, а также поддержку со стороны единомышленников и представителей власти», — заявил секретарь организационного комитета премии Владислав Андреевич Курбатов.Приём заявок продлится до 1 ноября 2025 года.