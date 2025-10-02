В мессенджере MAX зарегистрировались более 40 млн человек
Мессенджер MAX привлек более 40 миллионов пользователей. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
MAX представляет собой цифровую платформу, которую развивают в VK. Она предлагает переписку и звонки. В будущем планируется интеграция государственных сервисов. Например, в августе 2025 года Минцифры анонсировало возможность получения одноразового кода для входа на «Госуслуги» через этот мессенджер.
MAX активно меняет подход к цифровым коммуникациям и открывает новые горизонты для пользователей и бизнеса.
Ранее появилась информация, что с 1 сентября 2025 года мессенджер станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России.
