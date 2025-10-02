Росавиация потребовала усилить тренировки пилотов в ручном режиме

02 октября 2025, 15:14

Пилотов в России будут готовить к полётам с ручным управлением

Фото: Istock / EyeEm Mobile GmbH

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям усилить подготовку пилотов Суперджета после семи месяцев расследования катастрофы SSJ «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая 2019 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».