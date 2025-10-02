Росавиация потребовала усилить тренировки пилотов в ручном режиме
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям усилить подготовку пилотов Суперджета после семи месяцев расследования катастрофы SSJ «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая 2019 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Согласно приказу руководителя агентства Дмитрия Ядрова, пилоты должны пройти дополнительные занятия с разработчиком самолёта по особенностям ручного управления в режиме Direct Mode на всех этапах полёта. Особое внимание нужно уделить балансировке самолёта, выравниванию и посадке, а также характерным ошибкам при приземлении и уходе на второй круг.
Авиакомпаниям рекомендовано увеличить объём тренажёрной подготовки в Direct Mode, провести анализ техники пилотирования экипажей на этапах выравнивания, разбега и пробега и при необходимости внести корректировки. Росавиация предложила рассмотреть эти меры и для других типов воздушных судов. Кроме того, совместно с разработчиком SSJ следует оценить корректность сервисов расчёта центровки.
Межгосударственный авиационный комитет в своём отчёте указал, что причиной катастрофы стали некоординированные действия командира экипажа на этапе выравнивания и посадки, из-за чего произошло разрушение конструкции самолёта и возгорание. В качестве способствующего фактора называлась неэффективная подготовка пилотов к управлению в Direct Mode и недостатки системы контроля навыков пилотирования.
