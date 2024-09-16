Образовательная игра «ЖЭКА» научит управлять жильём и основам экономии

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Фонд развития территорий запустил новую образовательную игру под названием «ЖЭКА», которая погружает участников в захватывающий процесс управления многоквартирными домами и коммунальными услугами. Игроки могут освоить ключевые аспекты жизни в многоквартирных домах, включая энергоэффективность, капитальный ремонт и способы оптимизации расходов на коммунальные услуги. Действия происходят в специально разработанном интерактивном городе, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Игра «ЖЭКА» состоит из трех уровней интерактивного обучения:
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- Уровень «Квартира»: на этом этапе участники учатся эффективно экономить электроэнергию, воду и газ, минимизируя свои затраты. Игра демонстрирует, как замена устаревших бытовых приборов, установка счетчиков и соблюдение простых правил экономии могут сделать жилье более комфортным и энергоэффективным.
- Уровень «Дом»: здесь игроки изучают управление многоквартирным домом. Они узнают, как совместные усилия с соседями могут помочь эффективно управлять домом, использовать альтернативные энергетические источники и поддерживать высокие стандарты качества жилого комплекса.
- Уровень «Квартал»: на данном этапе участник работает на уровне микрорайона, где его главная задача — заботиться о детских и спортивных площадках, парковках и зонах для сортировки отходов. Игра охватывает десятки домов, которые требуют регулярного обслуживания и капитального ремонта.
«Современные технологии должны не только упрощать жизнь, но и воспитывать ответственное отношение к жилищным условиям. Игра „ЖЭКА“ — это отличный инструмент для того, чтобы каждый житель мог на практике увидеть, как правильно управлять своим домом и экономить на коммунальных услугах. Мы призываем всех окунуться в этот увлекательный процесс и сделать свой вклад в энергоэффективное будущее», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
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Дайана Хусинова