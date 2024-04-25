Форум-выставку «Россия» посетили 11 миллионов человек

Фото: Сергей Баранов / пресс-служба выставки «Россия»
11 миллионов гостей посетили Выставку «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба международной выставки-форума «Россия».
25 апреля Международную выставку-форум «Россия» посетил 11-миллионный гость. Им стала Ольга Лутова из Орла. Женщина приехала на выставку вместе со всей семьей — мужем и двумя дочерьми.
Стоит отметить, что семья из Орла получила от дирекции форума в подарок поезду в Томск на четыре дня.
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«Сегодня на Выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки, Соня и Лера, получат замечательный подарок от Томской области, за что отдельная благодарность губернатору региона Владимиру Мазуру» — подчеркнула генеральный директор Выставки «Россия» Наталья Виртуозова.
Стоит отметить, что семья из Орла получила от дирекции форума в подарок поезду в Томск на четыре дня.
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Мира Полтева