На выставке-форуме «Россия» представили кадровый потенциал Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Московская область представила свой кадровый потенциал на выставке-форуме «Россия», которая продолжается на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
На выставке состоялся день национальных приоритетов «Кадры», где рассмотрели главные вызовы современного рынка труда. На пленарной сессии выступили зампред правительства Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Антон Котяков и министр просвещения Сергей Кравцов. Московскую область представляла первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Голикова рассказала о молодёжной занятости, о развитии образовательных программ и о подготовке кадров под запросы работодателей.
Болатаева представила спикерам пленарной сессии стенд Московской области. В этот день молодые люди продемонстрировали на стенде свои проекты, отражающие передовые достижения региона в разных сферах экономики.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Студенты Коломенского аграрного колледжа смогли в короткие сроки вырастить семена чистого, не генно-модифицированного картофеля и масштабировать эту работу. Студенты Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана разработали беспилотный авиационный комплекс для аэрофотосъемки и доставки малогабаритных грузов. Учащиеся Физтех-колледжа из Долгопрудного представили 3D принтер, который собран студентами, но не уступает заводским аналогам, которые намного дороже.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В рамках мероприятия высокой награды удостоена семилетняя Аня из подмосковного Подольска. Ранее на Фестивале профессий «Учёные будущего» на выставке-форуме «Россия» она представила собственный проект под названием «Бешеный огурец и генная инженерия в биотехнологиях». Школьница рассказала, как с помощью генной инженерии можно улучшить свойства растений.
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Голикова рассказала о молодёжной занятости, о развитии образовательных программ и о подготовке кадров под запросы работодателей.
«Самая большая потребность в кадрах прогнозируется на обрабатывающих производствах, в транспортировке и хранении, здравоохранении и социальном обслуживании, научной и исследовательской деятельности, а также IT», – сказала вице-премьер.Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Болатаева представила спикерам пленарной сессии стенд Московской области. В этот день молодые люди продемонстрировали на стенде свои проекты, отражающие передовые достижения региона в разных сферах экономики.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
«Сегодня мы показали научные разработки трёх подмосковных образовательных учреждений. Ребята рассказали о сути своих разработок, о самом процессе и, конечно, об опыте. А самое важное – то, что мы смогли презентовать нашу программу по профориентации жителей региона», – заявила Людмила Болатаева.Как рассказали в подмосковном Минсоцразвития, Центр занятости населения Подмосковья представил проект «Школа профориентации для родителей». Он был запущен в 2023 году и уже помог многим выпускникам выбрать будущую профессию.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Студенты Коломенского аграрного колледжа смогли в короткие сроки вырастить семена чистого, не генно-модифицированного картофеля и масштабировать эту работу. Студенты Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана разработали беспилотный авиационный комплекс для аэрофотосъемки и доставки малогабаритных грузов. Учащиеся Физтех-колледжа из Долгопрудного представили 3D принтер, который собран студентами, но не уступает заводским аналогам, которые намного дороже.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В рамках мероприятия высокой награды удостоена семилетняя Аня из подмосковного Подольска. Ранее на Фестивале профессий «Учёные будущего» на выставке-форуме «Россия» она представила собственный проект под названием «Бешеный огурец и генная инженерия в биотехнологиях». Школьница рассказала, как с помощью генной инженерии можно улучшить свойства растений.
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РКК «Энергия» рассказала о своих достижениях на выставке-форуме «Россия»
На выставке «Россия» появится подмосковный стенд «Учёные будущего»
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Лора Луганская