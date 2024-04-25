На ВДНХ пройдет образовательная сессия «Учителя в сети»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области.
Жители Подмосковья могут присоединиться к образовательной сессии «Учителя в сети». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Мероприятие состоится 28 апреля в зале «Атриум» павильона 57 на ВДНХ.
Стоит отметить, что подать заявку на участие в сессии можно на официальном сайте форума-выставки «Россия».
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«Участники смогут применить теоретические знания на практике во время мастер-классов. Опытные специалисты продемонстрируют передовые инструменты и техники, которые помогут оптимизировать работу в социальных сетях. Сессия также предоставит уникальную возможность обмена опытом с коллегами. Участники смогут поделиться своими наработками, обсудить актуальные вопросы и получить ценные советы от других профессионалов», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что подать заявку на участие в сессии можно на официальном сайте форума-выставки «Россия».
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Мира Полтева