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На ВДНХ пройдет образовательная сессия «Учителя в сети»

25 апреля 2024, 13:23
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области.

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области.

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Жители Подмосковья могут присоединиться к образовательной сессии «Учителя в сети». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Мероприятие состоится 28 апреля в зале «Атриум» павильона 57 на ВДНХ.

«Участники смогут применить теоретические знания на практике во время мастер-классов. Опытные специалисты продемонстрируют передовые инструменты и техники, которые помогут оптимизировать работу в социальных сетях. Сессия также предоставит уникальную возможность обмена опытом с коллегами. Участники смогут поделиться своими наработками, обсудить актуальные вопросы и получить ценные советы от других профессионалов», — поделились в пресс-службе.



Стоит отметить, что ​подать заявку на участие в сессии можно на официальном сайте форума-выставки «Россия».

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#учителя
В Раменском округе снесли заброшенный пансионат
25 апреля 2024, 13:05

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийное здание бывшего пансионата снесли в дачном посёлке Родники Раменского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Кирпичная постройка была расположена по адресу: посёлок Родники, улица Седовцев, 11а. Здание, общая площадь которого составляла свыше 10 тысяч квадратных метров, долгое время не эксплуатировалось и не обслуживалось. Основные конструкции здания пришли в аварийное состояние, поэтому постройку было решено снести», — говорится в сообщении.
Собственник демонтировал здание бывшего пансионата, сейчас ведётся работа по сортировке и утилизации строительного мусора.

Всего на территории Раменского городского округа было выявлено 414 аварийных объектов, самостроев и объектов незавершённого строительства. В настоящее время снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 261 такую постройку. Эта работа продолжается.

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#снос
#раменский городской округ
#мособлархитектура
#здание
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В Павловском Посаде прошла встреча главы с настоятелями храмов
25 апреля 2024, 13:04

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов встретился с настоятелями храмов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
5 мая в России будет отмечаться праздник православной Пасхи.

«Обсудили задачи по организации предстоящих православных праздников совместно с Благочинным Павлово-Посадского округа, священником Александром Анохиным. В ходе совещания, определили ответственных по обеспечению безопасности и проговорили необходимость запуска дополнительных рейсов общественного транспорта во время крестного хода на Пасху. О дополнительных рейсах автобусов проинформируем жителей в СМИ и социальных сетях», — поделился глава округа Денис Семенов.

Стоит отметить, что на встрече почечную грамоту за многолетние усердные труды вручили настоятелю Храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Саурово архимандриту Серафиму.

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#священник
#совещание
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Православный миллиардер Стерлигов лишил наследства троих детей по религиозным причинам
Православный миллиардер Стерлигов объявил о разводе и лишении наследства детей
25 апреля 2024, 12:50

Фото: iStock/Thitiphat Khuankaew

Православный миллиардер Герман Стерлигов объявил о разводе и отлучении от наследства дочери и двоих сыновей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Он заявил, что его жена Алла, дочь Пелагия и сыновья Арсений и Пантелеимон еретики. А оставшихся двоих сыновей Сергия и Михея он назвал своими наследниками и православными христианами.

Причём ранее его супруга сообщила, что в семье царит гармония и все заявления о разводе супругов – ложь.

Бизнесмен получил известность в 1990-х своими консервативными взглядами и радикальными решениями. Однажды он провёл акцию в своей хлебопекарне с запретом на обслуживание и продажу продукции представителям ЛГБТ*-сообщества.

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*запрещённая в России экстремистская организация
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#семья
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Минцифры готовит новый законопроект
Шадаев: Минцифры представит законопроект о запрете массовых спам-обзвонов
25 апреля 2024, 12:50

Фото: iStock/Pinkypills

Министерство цифрового развития планирует представить инициативу, которая запрещает массовые спам-обзвоны. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев.
«Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ занимается разработкой законопроекта о введении ограничений на покупку сим-карт иностранными гражданами и лицами без гражданства. В документе также указано, что затем планируется проработка вопроса об ограничении количества номеров для граждан РФ, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поправки планируют внести в законы «О связи», «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных».

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#минцифры
#законы
#рф
#звонок
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В Протвино прошел фестиваль профессий «Путь навыков» для школьников
25 апреля 2024, 12:50

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Педагоги и студенты Подмосковья провели для школьников мастер-классы на фестивале профессий. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Фестиваль проводился на базе Дворца спорта «Импульс». В нем приняли участие свыше 600 учащихся из восьмых и девятых классов.

«Старшекурсники Ступинского техникума им. А.Т. Туманова техникума провели для школьников мастер-классы по компетенции «Сварочное производство» и «Графический дизайн». Учащиеся Губернского колледжа провели для школьников мастер-классы по специальностям: «Кинология», «Дошкольное образование», «Технологии индустрии красоты», а также «Защита в чрезвычайных ситуациях» и профессии «Сварщик». Студенты из Чеховского техникума представили компетенции рассказали детям о направлениях «Пожарная безопасность», «Поварское дело», «Электромонтаж» и «Управление складированием», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что педагоги образовательных учреждений проводили для школьников профориентационные консультации.

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#профессии
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«Бесполезные лекарства»: врач оценил исключение антибиотиков из стандарта лечения ОРВИ
Врач Продеус: ОРВИ никогда нельзя было лечить антибиотиками
25 апреля 2024, 12:46

Фото: iStock/fizkes

Министерство здравоохранения России исключило антибиотики из нового стандарта лечения ОРВИ.
Респираторные вирусные инфекции никогда не лечатся антибиотиками, поэтому остаётся большой вопрос, как эти лекарства попали в предыдущий стандарт лечения. Поэтому решение об их исключении совершенно верное, рассказа в беседе с «Радио 1» врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

«Антибиотики – бесполезные лекарства при вирусных инфекциях. Неразумное использование антибиотиков ведёт к увеличению антибиотикорезистентности, и, соответственно, неэффективности в дальнейшем. Поэтому убрать те препараты, которые не эффективны и не должны применяться при вирусных инфекциях – это разумно», – пояснил врач.
Также Минздрав дополнил перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Помимо приёма у инфекциониста, кардиолога, невролога, оториноларинголога и терапевта были включены, в частности, осмотры у врача акушера-гинеколога.

«Если женщина беременна или готовится к беременности, то тяжесть течения вирусной инфекции и правильность её лечения – это важно для того, чтобы плод оставался здоровым, и можно было родить здорового ребёнка, поскольку назначение препаратов для беременных – это совершенно другая история», – отметил Продеус.
Если же речь идёт не о беременной женщине, то осмотр у гинеколога носит лишь рекомендательный характер.

Также врач высказался о возможном росте случаев самолечения. По его словам, если люди хотят прибегать к методам народной медицины, то никакие доводы медиков и рекомендации Минздрава им не помогут.

В заключение Продеус рассказал о том, чем грозит не долеченная вирусная инфекция. По его словам, последствия в виде осложнений будут проявляться сразу же. Чаще всего, возникает бактериальная инфекция. Также часть вирусных инфекций ведёт к хронизации процессов и обострению хронических заболеваний.

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#медицина
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Опубликован график работы общественного транспорта Подмосковья в майские праздники
25 апреля 2024, 12:44

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Расписание общественного транспорта в Московской области в предстоящие майские праздники будет отличаться от обычного, об этом жителей региона предупредили в подмосковном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В ближайшую субботу, 27 апреля, автобусы будут ходить по расписанию понедельника. А в период с 29 апреля по 1 мая и 9-10мая — по расписанию субботы. Электрички в пятницу, 26 апреля, будут курсировать по расписанию четверга, 27 апреля и 8 мая — по расписанию пятницы, с 28 по 30 апреля и 9-11 мая — по расписанию субботы, а 1 и 12 мая — по воскресному графику», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в дни майских праздников назначила ряд дополнительных поездов на Павелецком, Ярославском, Горьковском, Киевском, Казанском, Рижском и Курском направлениях. Актуальное расписание электричек можно посмотреть на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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#автобусы
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Появились подробности о третьем арестованном по делу замминистра обороны Иванова
Арестованный по делу Иванова Фомин является учредителем фирмы «Олимпситистрой»
25 апреля 2024, 12:28

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Третий арестованный по делу замминистра обороны Тимура Иванова о взятке Александр Фомин является одним из учредителей компании «Олимпситистрой», которая занимается строительством жилых и нежилых зданий.
По данным RT, «Олимпситистрой» с 2006 года проектирует и строит различные объекты по все стране, в том числе по заданию Минобороны РФ. Уточняется, что компания участвовала в строительстве медицинских центров ведомства, где занимались лечением пациентов с COVID-19 в 2020 году.

Оказалось, что «Олимпситистрой» был частым фигурантом различных судебных разбирательств. Компания подавала иски к партнёрам за то, что те некачественно выполняли обязательства по договорам поставок, а также строительные работы. Всего ей удалось выиграть за год 111 млн рублей.

Кроме того, фирма построила жилые дома и школу. За что в 2023 году Фомин получил орден Дружбы от властей ДНР.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

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Анастасия Ивлеева отказалась признавать вину о дискредитации армии РФ
Блогер Анастасия Ивлеева отказалась признать вину по делу о дискредитации ВС РФ
25 апреля 2024, 12:17

Фото: iStock/Zolnierek

Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину по делу о дискредитации армии ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её адвоката.

Сегодня суд в Москве начал рассматривать административный протокол, который был составлен в отношении блогера Анастасии Ивлеевой. Отмечается, что на судебное заседание она не явилась. За правонарушение ей грозит штраф от 30 000 до 50 000 тыс. За что составлен протокол, в суде ранее не уточняли.

Ранее блогер организовала мероприятие, которое прошло в конце декабря 2023 года в ночном клубе «Мутабор» в Москве. Фотографии и видео с этой вечеринки, размещенные в сети, вызвали широкий общественный резонанс. В результате Ивлеева и некоторые участники мероприятия лишились рекламных и телевизионных контрактов, а также столкнулись с отменой своих концертов.

Блогер Портнягин с женой возместили ущерб от неуплаты налогов и отмывания денег. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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