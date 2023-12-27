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Фото и видео с «голой вечеринки» Ивлеевой дошли до Путина

27 декабря 2023, 16:08
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Проблемы у артистов российской эстрады начались с «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой после того, как мероприятием возмутились российские военные, а после скандальные фото и видео дошли до президента России Владимира Путина. Об этом пишет Shot со ссылкой на источники.
В материале уточняется, что «голая» вечеринка произошло через сутки после того, как Путин наградил военнослужащих СВО медалями «Золотая Звезда» Героя России. Тогда некоторые военные возмутились происходящим, а фото и видео дошли до самого президента, которому это не понравилось.

После этого началась волна извинений от российских звезд. Публично извинились за участие в скандальной вечеринке Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и сама Ивлеева.


Однако до всех участников мероприятия уже довели, что у них будут большие проблемы. При этом Киркоров попытался оправдаться. В сети появилось видео его разговора с пресс-секретарем президента Дмитрием Пескова, где Песков поинтересовался у Киркорова, что они там устроили. На это король эстрады ответил, что не ожидал такого и почти сразу ушел, как это все увидел.

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В Тюменской области уклонистов находят через родственников и мессенджеры
27 декабря 2023, 16:30

Фото: istockphoto/vasile voicu

В Тюменской области тех, кто уклоняется от военной службы, разыскивают через мессенджеры, родителей и прошлые места работы.
Об этих способах рассказал тюменский военный комиссар Сергей Чирков. Его слова передаёт портал URA.RU.

«Уклонистов мы вычисляем через мессенджеры, родителей, организации, где граждане раньше учились или работали», — говорит Сергей Чирков.
Уклонистов ищут через налоговую и Министерство внутренних дел.

«Тюменцы становятся уклонистами не из-за того, что не хотят служить, а потому что не знают, что нужно прийти в военкомат», —отметил Сергей Чирков.
Ранее газета «Ведомости», ссылаясь на собственные источники, сообщила, что правительство Российской Федерации решило не поддерживать проект о лишении приобретенного гражданства РФ за уклонение от армейской службы.

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Эколог Есина раскрыла саму вредную человеческую привычку
Эколог Есина: Самая вредная привычка – использование пластика
27 декабря 2023, 16:28

Фото: istockphoto.com/sandipruel

Эколог Елена Есина заявила, что самой вредно для природы человеческой привычкой является использование пластиковых изделий.
«Возможные последствия использования такого материала включают в себя разрушение экосистем, ущерб для животных, рыб и птиц, а также увеличение выбросов парниковых газов при производстве пластика и его сжигании», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Есина.

Кроме этого, в канун новогодних праздников специалист также порекомендовала отказаться от использования пластиковых обёрток и упаковок для подарков ради своего вклада в сохранение природы.

Ранее сообщалось, что Московская область вошла в число лидеров по доле повторного использования мусора.

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#пластик
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В Подмосковье к Новому году Минтранс украсил общественный транспорт
27 декабря 2023, 16:15

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Общественный транспорт Подмосковья украсили к Новому году. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
перевозчики общественного транспорта начали украшать свои транспортные средства, автовокзалы и автостанции перед празднованием Нового года. Праздничные автобусы уже ​можно заметить на маршрутах в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Воскресенске и Химках.

«По традиции региональные перевозчики уже начали создавать новогоднюю атмосферу для наших пассажиров. На маршрутах появились украшенные новогодние автобусы, в салонах Мострансавто скоро запустят аудиопоздравления. Кроме того, на автовокзалах и автостанциях компании установили ели и украсили зоны ожидания», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Помимо этого, для создания новогодней атмосферы в автобусах будут звучать поздравления с Новым годом и Рождеством от жителей Подмосковья и Деда Мороза из Великого Устюга.

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Выплату опекунам и приёмным родителям в Подмосковье увеличили до 45 тыс рублей на ребёнка
27 декабря 2023, 16:04

Фото: Istockphoto / SewcreamStudio

В Московской области увеличили выплату опекунам и приёмным родителям. В 2024 году они будут получать ежегодное пособие в размере почти 45 тыс рублей на ребёнка, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
«Мы поддерживаем наших приёмных родителей и опекунов, и в новом году они получат ежегодное пособие на детей в увеличенном размере – почти 45 тыс рублей на каждого ребенка. У нас в регионе более 10 тыс опекунов и приёмных родителей воспитывают 15,5 тыс детей-сирот», – поделилась статистикой министр социального развития региона Людмила Болатаева.
По её словам, деньги на счёт поступят автоматически в марте. Семье не нужно подавать никаких заявлений.

По данным министерства, сейчас размер составляет 41 тыс 953 рублей.

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«Жертвуй деньги армии»: В зоне СВО отказались простить Киркорова
Военные в зоне спецоперации не приняли извинения Киркорова за голую вечеринку
27 декабря 2023, 15:42

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Российские военные, которые находятся в зоне специальной военной операции на Украине не стали принимать извинения певца Филиппа Киркорова за его участие в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил военный волонтер и публицист Алексей Живов в телеграм-канале.

«Филипп, мы твои извинения не принимаем. Возьми миллиард рублей и пожертвуй на фронт (...) И тогда можем считать, что ты хоть до конца жизни можешь просто по Москве голый ходить», — обратился к певцу Живов.
Публицист также призвал других знаменитостей, присутствовавших на тусовке, отравить деньги Вооруженных сил РФ.

«Армии помогайте. Что вы дурку включаете? Вы пируете во время чумы», — заявил волонтер.
До этого Киркоров публично извинился за участие в вечеринке блогерши. Он заявил, что не был в курсе о специфике вечеринки. Как заявляет певец, как только он осознал, что на ней происходит, то сразу же покинул клуб.

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Милонов предложил создать для артистов свод правил деятельности и высказываний
27 декабря 2023, 15:33

Фото: istockphoto.com/ANGHI

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о возможности создания для артистов специального документа для сверки своей деятельности и публичных высказываний.
«Возможно, такой рекомендательный документ стоило бы подготовить на базе Госдумы, чтобы исключить возникновение других конфликтных ситуаций. Конечно, он не сможет заменить человеку собственной головы и чувства меры, но это будет лучше, чем ничего. А лучше бы наши проштрафившиеся артисты, в знак своего раскаяния, взяли и скинулись, например, на постройку танковой или артиллерийской бригады для СВО», — заявил в беседе с RT Милонов.

Саму скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой он назвал фантасмагорической глупостью и пошлостью.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию, касающуюся вечеринки Ивлеевой.

«Прошу вас меня помиловать», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова Пескова.

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На выставке ВДНХ «Семья. Работа. Долголетие» были представлены лучшие подмосковные проекты
27 декабря 2023, 15:20

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Лучшие социальные проекты Подмосковья представили на выставке ВДНХ «Семья. Работа. Долголетие». Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 27 декабря проходит День Московской области.

В рамках мероприятия провели зарядку для активных долголетов с олимпийским чемпионом Александр Легков. Он отметил,что такие встречи с пожилыми активистами помогают заряжаться энергией.

Также для ​всех участников ​прошло ​знакомство с презентацией проекта «Активное долголетие».

«Мы рады поделиться нашим опытом и региональными практиками на этом масштабном мероприятии. Проект «Активное долголетие» становится всё более популярным, сегодня количество участников уже превысило 300 тысяч», — поделилась министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Стоит отметить, что ​долголеты провели показ мод, ​на котором представили коллекцию эксклюзивного направления «Возраст в моде».

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Москвичей предупредили о росте атмосферного давления
Синоптик Вильфанд заявил о росте атмосферного давления в Москве
27 декабря 2023, 15:05

Фото: istockphoto.com/kynny

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Москве ожидается рост атмосферного давления.
«Завтра будет промежуточный гребень, синоптики ласково называют его «гребешок» давления, при котором давление повысится и почти дойдёт до нормы. Ночные температуры -4...-6°С в Москве, по области до -8°С. Днём максимальные значения -2...-4°С. В пятницу ночью -4...-8°С, а днём потеплеет из-за приближения западного циклона», — пояснил в беседе с RT Вильфанд.

При этом, в субботу, по словам эксперта, температура будет выше нормы на 5-6°С.

Ранее Роман Вильфанд сообщал, что днём 31 декабря в Москве прогнозируется температура воздуха до -3°С. При этом, такая погода будет присуща для всей Центральной России, за исключением регионов Черноземья, где будет примерно на 2°С теплее.

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Депутат Смолин выступил против запрета учителям пользоваться телефонами
27 декабря 2023, 14:40

Фото: istockphoto.com/Viorel Kurnosov

Первый зампред комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил против идеи запретить учителям, так же, как и ученикам.
Парламентарий высказал мнение о том, что такой запрет был бы довольно смешным.

«Думаю, что смешно запрещать учителям пользоваться смартфонами на уроке. Нормальный учитель никогда этого не будет делать, а если будет, то будет держать смартфон в беззвучном режиме для того, чтобы можно было получить сообщение в случае чрезвычайной ситуации», – прокомментировал в беседе с АГН «Москва» Смолин.

А депутат Госдумы Яна Лантратова предложила повысить медицинское обеспечение школьников из семей кочующих народов посредством изменений в законодательстве.

«Для защиты такой категории детей, в том числе их права на получение образования и медобслуживание, создания условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов надо внести изменения в федеральное законодательство, в соответствии с которыми исполнение обязанностей опекунов или попечителей в отношении детей из числа коренных малочисленных народов, проживающих в круглосуточном режиме в интернатах, чьи родители ведут традиционный образ жизни, возлагается на указанные организации с согласия родителей», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

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