Фото и видео с «голой вечеринки» Ивлеевой дошли до Путина

Фото: сайт Кремля
Проблемы у артистов российской эстрады начались с «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой после того, как мероприятием возмутились российские военные, а после скандальные фото и видео дошли до президента России Владимира Путина. Об этом пишет Shot со ссылкой на источники.
В материале уточняется, что «голая» вечеринка произошло через сутки после того, как Путин наградил военнослужащих СВО медалями «Золотая Звезда» Героя России. Тогда некоторые военные возмутились происходящим, а фото и видео дошли до самого президента, которому это не понравилось.
После этого началась волна извинений от российских звезд. Публично извинились за участие в скандальной вечеринке Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и сама Ивлеева.
Однако до всех участников мероприятия уже довели, что у них будут большие проблемы. При этом Киркоров попытался оправдаться. В сети появилось видео его разговора с пресс-секретарем президента Дмитрием Пескова, где Песков поинтересовался у Киркорова, что они там устроили. На это король эстрады ответил, что не ожидал такого и почти сразу ушел, как это все увидел.
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После этого началась волна извинений от российских звезд. Публично извинились за участие в скандальной вечеринке Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и сама Ивлеева.
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Элина Позднякова