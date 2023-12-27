Фото и видео с «голой вечеринки» Ивлеевой дошли до Путина

Проблемы у артистов российской эстрады начались с «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой после того, как мероприятием возмутились российские военные, а после скандальные фото и видео дошли до президента России Владимира Путина. Об этом пишет Shot со ссылкой на источники.