Анна Асти поплатилась за «голую» вечеринку Ивлеевой миллионами рублей

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Новогоднее выступление певицы Анны Асти отменено из-за ее присутствия на «голой вечеринке» Ивлеевой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Концерт певицы должен был состояться в московском клубе Gipsy. Гонорар Асти за выступление составлял 6,5 миллионов рублей. Однако после присутствия на «голой вечеринке», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева, заведение отменило выступление артистки.
По информации портала, организаторы мероприятия ищут певице замену.
Кроме того, под угрозой срыва оказался концерт Анны Асти в Барвихе Luxury Village, куда она также должна была отправится на новогодние праздники.
С отменой концертов после мероприятия Ивлеевой столкнулись Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Организаторы сообщают об отмене
их концертов, а их выступления в новогодних шоу вырезают.
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По информации портала, организаторы мероприятия ищут певице замену.
С отменой концертов после мероприятия Ивлеевой столкнулись Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Организаторы сообщают об отмене
их концертов, а их выступления в новогодних шоу вырезают.
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Анастасия Крестьянова