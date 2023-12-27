«Не простили»: Киркорова и Лолиту вырежут из новогодних эфиров

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Народный артист России Филипп Киркоров не появится в новогодних эфирах впервые более чем за 30 лет. Сейчас его и Лолиту Милявскую вырезают из праздничных передач. Об этом пишет «МК».
В новогодние каникулы Киркоров должен был появиться на всех основных российских каналах. Передачи с его участием были сняты еще в ноябре, то есть до того, как он явился на «голую вечеринку», устроенную блогером Анастасией Ивлеевой. Сейчас телевизионщики оперативно монтируют готовые программы, вырезая Киркорова.
По предварительным данным, зрители не увидят Киркорова в финале «Маски» и в «Голубом огоньке». Также он не появится в ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где сыграл одну из ролей. По информации «МК», сцены будут пересняты с другими артистами.
Ранее Филипп Киркоров публично извинился за участие в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой, однако его извинения пока не приняты. При этом издание не исключает, что ситуация может измениться в последний момент.
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По предварительным данным, зрители не увидят Киркорова в финале «Маски» и в «Голубом огоньке». Также он не появится в ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где сыграл одну из ролей. По информации «МК», сцены будут пересняты с другими артистами.
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*деятельность международного движения ЛГБТ признана в РФ экстремистской и запрещена
Элина Позднякова