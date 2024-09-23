Фотоконкурс «Русская цивилизация» добавил номинацию «Многодетная семья России»

Фото: istockphoto/dvulikaia
Федеральное агентство по делам национальностей продолжает прием заявок на участие в VIІI Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». В его рамках ФГБУ «Дом народов России» учредил специальную номинацию «Многодетная семья России».
Для участия в фотоконкурсе следует сначала зарегистрироваться на его сайте до 5 октября 2024 года. Затем многодетным семьям необходимо направить результаты своих фотосессий в номинацию «Семейные ценности» с пометкой в поле описания «Многодетная семья России».
Специальная номинация Дома народов России «Многодетная семья России» была учреждена в 2023 году в рамках задач Стратегии народосбережения на период до 2050 года.
Авторы лучших работ и семьи — герои их фотографий будут награждены ценными призами в г. Москве на Всероссийском форуме «Народы России».
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Специальная номинация Дома народов России «Многодетная семья России» была учреждена в 2023 году в рамках задач Стратегии народосбережения на период до 2050 года.
Авторы лучших работ и семьи — герои их фотографий будут награждены ценными призами в г. Москве на Всероссийском форуме «Народы России».
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Александр Бойцов