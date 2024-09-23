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Фотоконкурс «Русская цивилизация» добавил номинацию «Многодетная семья России»

23 сентября 2024, 16:39
Фото: istockphoto/dvulikaia

Фото: istockphoto/dvulikaia

Федеральное агентство по делам национальностей продолжает прием заявок на участие в VIІI Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». В его рамках ФГБУ «Дом народов России» учредил специальную номинацию «Многодетная семья России».
Для участия в фотоконкурсе следует сначала зарегистрироваться на его сайте до 5 октября 2024 года. Затем многодетным семьям необходимо направить результаты своих фотосессий в номинацию «Семейные ценности» с пометкой в поле описания «Многодетная семья России».

Специальная номинация Дома народов России «Многодетная семья России» была учреждена в 2023 году в рамках задач Стратегии народосбережения на период до 2050 года.



Авторы лучших работ и семьи — герои их фотографий будут награждены ценными призами в г. Москве на Всероссийском форуме «Народы России».

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27 сентября пройдёт VIII Форум проектировщиков Подмосковья
23 сентября 2024, 16:43

Фото: istockphoto / jacoblund

27 сентября 2024 года состоится VIII Форум проектировщиков Московской области. Это значимое профессиональное событие будет посвящено актуальным вопросам проектирования в регионе. Организатором форума является Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области при поддержке Ассоциации проектировщиков и Союза архитекторов России.
«В рамках проведения Форума проектировщиков Московской области мы обсудим такие важные темы, как роль информационных технологий и искусственного интеллекта в градостроительной деятельности сегодня. Познакомимся с лучшими практиками в области жилищного строительства региона и узнаем, какие новые проекты появятся в ближайшем будущем в Подмосковье. Вместе с экспертами поговорим о том, как проекты благоустройства становятся новыми точками роста городов, и увидим лучшие проекты создания комфортной городской среды», — рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Кроме того, в рамках просветительской программы представители Мособлархитектуры проведут семинар, посвященный разработке и согласованию градостроительных концепций и новым стандартам и нормативам жилой застройки в Подмосковье. Особое внимание будет уделено взаимодействию проектировщиков, заказчиков и государственных регуляторов в процессе подготовки градостроительных концепций.

В форуме примут участие представители исполнительной власти Московской области, архитектурных и проектных бюро, девелоперов, профильных образовательных учреждений и производители строительных материалов и конструкций.

Мероприятие состоится в Центральном доме архитектора по адресу: Москва, Гранатный переулок, дом 7, 3 этаж. Начало в 12:00 (регистрация гостей с 11:00).

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Жителей Подмосковья призвали установить приложение для оповещения об атаках БПЛА
23 сентября 2024, 16:34

Фото: iStock/aapsky

Мобильное приложение «Радар.НФ», позволяющее оперативно сообщать о замеченных беспилотниках, разработали в общероссийском общественном движении «Народный фронт», его рекомендуется скачать для предупреждения атак БПЛА в Московской области, сообщает пресс-служба движения.
«Сигнал от пользователя приложения поступает на карту России с подробной информацией о дате, времени и направлении движения БПЛА и в режиме реального времени передаётся в профильное подразделение Воздушно-Космических сил РФ, МЧС и ФСБ для проверки и принятие необходимых мер», — говорится в сообщении.
В приложении также есть ряд дополнительных функций, в том числе — приём PUSH-уведомлений от МЧС о чрезвычайных ситуациях, методические указание по поведению в случае артиллерийского обстрела, кнопка «Подозрительная активность», с помощью которой можно подать сигнал о закладчиках, квадрокоптеров, людях с оружием и пр.

Скачать приложение «Радар.РФ» можно из Google Play и RuStore.

Отмечается, что приложение было запущено в августе прошлого года, его скачали более 575 тысяч россиян.

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#приложения
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В Подмосковье до конца года благоустроят 90 общественных объектов
23 сентября 2024, 16:07

Фото: iStock/Wirestock

90 парков, набережных, лесопарков, площадей и пешеходных зон должны благоустроить в Московской области до конца текущего года, многие объекты уже сданы. Об этом доложил на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с министрами и руководителями округов зампред правительства области — министр благоустройства Михаил Хайкин.
«По плану в 2024 году должны благоустроить 12 парков, из них уже открыты восемь: городской парк в Дедовске, парк «Меленки» в Павловском Посаде, Центральные парки культуры и отдыха в Долгопрудном и Жуковском, парк Мира в Коломне, Центральный парк в Лобне, парк «Захарово» в Одинцовском округе и парк у озера Южное в Черноголовке. В годовом плане также 12 лесопарков — открыты уже четыре, 24 пешеходные зоны и площади — открыто десять, а также десять набережных — открыты пять», — сказал Михаил Хайкин.
Кроме того, в программу вошли 16 скверов, из них готово шесть, восемь детских скверов (готовы два) и 13 активных зон в парках (открыто девять).

Михаил Хайкин также сообщил, что до конца октября будет завершено благоустройство центров городов ряда городов, а именно — Волоколамска, Шатуры, Краснознаменска, Раменского, Пущина, и Белозёрского в Воскресенском городском округе.

Отмечается, что в программу благоустройства на будущий год вошло 75 объектов, из них 14 парков, десять лесопарков, 15 пешеходных зон, 11 набережных, 19 скверов и шесть зон отдыха в парках.

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#подмосковье
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В Госдуме высказались относительно возможного запрета чайлдфри в России
Депутат Горячева: законопроект о запрете чайлдфри создаст еще больше проблем
23 сентября 2024, 15:59

Фото: iStock/Dragon Claws

Депутат Госдумы Ксения Горячева выразила опасения относительно законопроекта, который предусматривает наказание за пропаганду движения чайлдфри. Она считает, что этот законопроект может привести к ещё большим проблемам, если его критерии будут размыты.
По ее словам, нельзя наказывать людей за их личное мнение в вопросе деторождения.

«Подавляющее большинство россиян хотят иметь детей, но их останавливают материальные факторы: нехватка жилья, денег и стабильности. Законопроект о наказании за «пропаганду чайлдфри» вызывает вопросы, особенно в части размытых критериев. Мы уже видели законы, где нет четких границ, и это создает больше проблем, чем решений. Пропаганда и личное мнение — разные вещи», — заявила Горячева в беседе с «Газетой.Ru».

Она подчеркнула, что наказание за выражение мнения может стать для сведения счетов, а не борьбы с реальной проблемой.

Горячева также выразила опасения, что принятие этого законопроекта может привести к тому, что женщины начнут бояться выражать свои сомнения относительно родительства. Это, в свою очередь, может привести к снижению рождаемости и ухудшению здоровья женщин.

Вместо того чтобы запугивать тех, кто пока не готов стать родителями, депутат предлагает создавать благоприятные условия для семей. По её мнению, важно поддерживать людей в их решении иметь детей или не иметь их.

В заключение Горячева отметила, что пока рано делать выводы о том, как будет работать законопроект о наказании за пропаганду чайлдфри, так как он ещё находится на стадии обсуждения.

Напомним, председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне. По ее мнению, идеи чайлдфри возникли в результате вырождения феминизма на Западе, который превратился в движение против мужчин и традиционных ценностей.

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В Химках завершается строительство лыжероллерной трассы длиной 3,8 км
23 сентября 2024, 15:56

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В лесопарке городского округа Химки завершаются работы по строительству лыжероллерной трассы длиной 3,8 километра, которая станет одной из самых длинных трасс в Подмосковье. Обсуждение планов по благоустройству зон отдыха состоялось на еженедельном совещании Андрея Воробьёва с представителями областного правительства и главами муниципальных образований, сообщает пресс-служба администрации г. о. Химки.
«Химкинский лесопарк — самая большая и зеленая зона города. Важная задача не только развивать, но и максимально сохранить природу здесь. Уделяем этому максимум внимания. Кроме обустройства лыжероллерной трассы, заботимся и об инфраструктуре для спокойных прогулок. Устанавливаем скамейки для отдыха, прокладываем дорожно-тропиночную сеть», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Проект лыжероллерной трассы разработан с учетом современных стандартов безопасности и комфорта, что делает его подходящим для спортсменов с различным уровнем подготовки. Трасса будет иметь специальное покрытие, минимизирующее вероятность травм. На данный момент специалисты завершили работы по созданию основания трассы и перешли к укладке асфальта.

Благоустройство лесопарка включает не только создание зон для активного и спокойного отдыха, но и установку освещения, озеленение территории, а также добавление архитектурных элементов. Кроме того, осуществляется очистка местного пруда.

В рамках первого этапа благоустройства было улучшено 47 гектаров территории: проложено пять километров дорожек и троп, построен новый игровой комплекс для детей, установлены 60 скамеек и 240 опор освещения. Также в рамках региональной программы «Безопасный регион» были подключены камеры видеонаблюдения и создана площадка для выгула собак.

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#подмосковье
#химки
#благоустройство
#проект
#трасса
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В Подмосковье планируют установить около 3 тысяч пунктов сбора вторсырья
23 сентября 2024, 15:39

Фото: iStock/PORNCHAI SODA

Около трёх тысяч фандоматов для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а также баков для сбора текстиля планируется установить на территории Московской области. Об этом доложил на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с министрами и руководителями округов зампред правительства области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
«Есть нормативы, есть запрос от бизнеса. И в бизнес-сообществе говорят, что в Московской области нужно иметь не менее 5 тысяч таких точек сбора отходов на вторсырьё. Это примерно одна единица на 2 тысячи человек. На сегодня у нас суммарно размещено почти 2 тысячи таких аппаратов, то есть как минимум 60% рынка у нас на сегодня ещё не освоено. Наша задача — в ближайшее время закрыть эту брешь и поставить такие аппараты по всей Московской области», — сказал Владислав Мурашов.
Для упрощения размещения таких объектов в регионе Мурашов предложил открыть интерактивную карту, на которой будут отмечены 3 тысячи пригодных для них мест. Это позволит сократить сроки реализации таких проектов с 20 до семи дней. Услугу предлагается запустить с 1 ноября. Для этого до 1 октября муниципалитеты должны расставить точки на карте. Кроме того, у бизнеса будет возможность самостоятельно выбрать место и предложить его для согласования.

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#вторсырьё
#сбор вторсырья
#минчистоты
#московская область
#подмосковье
#владислав мурашов
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Новый троянец Necro зарази миллионы устройств Android через Google Play
Касперский: Миллионы владельцев Android стали жертвами нового троянца Necro
23 сентября 2024, 15:34

Фото: istockphoto/Kenstocker

Новый троянец Necro проник в операционные системы миллионов владельцев Android через Google Play. Об этом 23 сентября сообщает Лаборатория Касперского.
«Новой версией троянца Necro были заражены различные популярные приложения (в том числе моды для игр), при этом некоторые из них были доступны в Google Play. Суммарная аудитория последних насчитывает более 11 миллионов Android-устройств», — сообщают сотрудники лаборатории.

Атаки зафиксировали в России, Эквадоре, Бразилии, Мексике и Вьетнаме. Известно, что Necro уже пробирался в официальные магазины раньше. Например, в 2019 году его нашли в одном из популярных приложения для работы все в том же Google Play. На тот момент вредоносная программа заразила более 100 млн устройств.
«К сожалению, история повторилась, и в этот раз авторы троянца воспользовались двумя векторами: новой версией Necro были заражены как приложения из Google Play, так и модификации Spotify, Minecraft и других популярных неофициальных источников», — рассказали в Лаборатории Касперского.

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#вирусы
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Раскрыта причина массовых взрывов пейджеров в Ливане
В пейджеры в Ливане взрывные устройства были установлены на стадии производства
23 сентября 2024, 15:33

Фото: iStock/Dmitriy83

Эксперт по цифровой безопасности Андрей Чечулин считает, что во взорвавшиеся в Ливане пейджеры взрывные устройства были установлены на стадии производства.
Чечулин усомнился в том, что пейджеры в Ливане получили сигнал на перегрев и поэтому взорвались.

«В мобильных гаджетах аккумуляторы небольшие. Я, конечно, не держал в руках пейджеры, которые были у пострадавших, но у меня был свой пейджер. Там был аккумулятор размером с обычную пальчиковую батарейку. В теории она может загореться и задымиться. Но такого мощного взрыва, как на видео, не могло произойти – там взорвалась взрывчатка», — рассказал Чечулин в беседе с «Петербургским дневником».

Таким образом, эксперт пояснил, что, скорее всего, в эти пейджеры были установлены взрывчатые вещества еще на стадии производства. Он напомнил, что устройства, которые были разряжены или не доступны, не взорвались. Чечулин предположил, что к плате могли добавить схему, которая сработала как детонатор при получении определенного сигнала.

Напомним, что детонация средств связи произошла 17 и 18 сентября в разных район Ливана. Сначала начали массово взрываться пейджеры, которые используют участники шиитского движения «Хезболлах». На следующий день взрывы пейджеров продолжились, но к ним добавились рации, бытовая техника, автомобильные магнитолы, сами машины и мопеды. По официальным данным, погибли 37 человек, более трёх тысяч получили ранения.

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Подмосковных водителей предупредили об опасности осенних туманов
23 сентября 2024, 15:22

Фото: iStock / vlado85rs

Ночи в Московской области становятся длиннее и холоднее, а значит, скоро начнется пора осенних туманов. Об этом предупредили в пресс-службе Мособоплпожспаса. Спасатели обратили внимание жителей Подмосковья на правила, соблюдение которых поможет водителям двигаться в условиях недостаточной видимости.
«Чтобы избежать беды, следует снизить скорость, увеличить дистанцию до идущего впереди транспортного средства; не совершать резких маневров, торможений и разгонов; включить ближний свет фар, а при наличии противотуманных, включить их вместе с ближними. Кроме того, необходимо ориентироваться по кромке дорожного полотна, не выезжая на встречную полосу», – отметили в ведомстве.
Кроме того, при вынужденной остановке нельзя оставлять автомобиль на полосе движения. Необходимо расположить его на площадке или обочине, включить аварийную сигнализацию. Также обязательно нужно надеть жилет со светоотражающими элементами.

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#подмосковье
#московская область
#туман
#автомобиль
#водители
#безопасность
#мособлпожспас
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