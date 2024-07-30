Начался приём заявок премии для военных корреспондентов

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Стартовал приём заявок на участие в Международной премии для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба — 2024.
Премия ежегодная, вручается за лучшие журналистские работы из зон конфликтов.
В то же время российские военные корреспонденты продолжают работать в зоне СВО и освещать события освобождения Донбасса.
Ранее сообщалось, что итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано попросил убежища в России.
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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
«В 2017 году мы заплатили высокую цену за освещение конфликта в Сирии. От рук террористов ИГИЛ* погиб наш корреспондент Халед аль-Хатыб. В память о нём и его подвиге RT ежегодно награждает лучших военкоров со всего света. Желаем удачи всем участникам и до встречи в Москве!» — отметила руководитель RT Arabic Майя Манна.
В то же время российские военные корреспонденты продолжают работать в зоне СВО и освещать события освобождения Донбасса.
«По разведанному пункту временной дислокации боевиков 58 мехбригады ВСУ был нанесён удар управляемой планирующей авиационной бомбой УПАБ-1500. ПВД и размещавшиеся в нем боевики ВСУ уничтожены», — приводит автор-колумнист argumenti.ru Анна Шершнева сообщение военкоров портала «Русская весна».
Ранее сообщалось, что итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано попросил убежища в России.
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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Мелисса Тимофеева