Фотя Поветенный 25 августа: что нужно сделать, чтобы не потерять деньги и мужа

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25 августа отмечается праздник Фотя Поветенный, который уходит корнями в славянскую культуру. Этот день связан с осенними изменениями в природе и имеет свои уникальные приметы и традиции. О том, что можно делать, а чего стоит категорически избегать в этот день расскажет редакция «Радио 1».
История праздника Фотя Поветенный
Фотя Поветенный — это день, когда славяне отмечали окончание лета и подготовку к осени. Праздник был посвящен святому Фотию, который считался покровителем урожая и домашних животных. В этот день люди благодарили святого за собранный урожай и просили о благополучии на предстоящую зиму.
Фотя Поветенный: почему так называется
Слово «поветенный» происходит от древнеславянского «повет», что означает ветер или перемена. Этот день символизирует переход от лета к осени, когда природа начинает готовиться к холодам.
Как отмечают торжество
Фото: istockphoto / Olesia Shadrina
Празднование славянского торжества включает в себя ряд традиций и обрядов, которые помогают сохранить связь с природой и предками. В этот день принято проводить обряды благодарности за собранный урожай. Можно устроить небольшой семейный ритуал, где каждый член семьи поделится своими пожеланиями на будущее.
Фотя Поветенный — отличное время для заготовок. Приготовление варений, солений и других консерваций поможет обеспечить семью продуктами на зиму. Также важной частью праздника является подготовка к зиме. Предки в этот день убирали остатки урожая, обрабатывали землю и готовили грядки к следующему сезону.
Что можно делать в день Фоти Поветенного
Фото: istockphoto / hopsalka
Утром можно отправиться в церковь для молитвы мученику Фотию. К нему можно обращаться с просьбами о помощи в вопросах, касающихся сельского хозяйства. Святой также даруют исцеление больным.
В этот день девушки просили о поддержке в поисках своих избранников. Чтобы узнать, как будет выглядеть будущий муж, они клали под подушку белый платок перед сном.
Также важно следить за приметами в этот день.
Приметы на Фотю Поветенного
Фото: istockphoto / GummyBone
В этот день существует множество примет, которые помогают определить погоду и предсказать урожай.
На Фотю Поветенного предки выходили в поле, чтобы узнать, покрылась ли трава инеем. Если инея было достаточно, это означало радость, так как ожидался хороший урожай озимых. Крестьяне знали, что если с утра идет дождь, бабье лето будет недолгим.
Если за окнами тепло и ясно, это предвещало богатый грибной сезон, включая белые грибы. Предвестником долгой осени станет утренняя гроза. Если ветер дует с юга, это знак того, что зима будет теплой.
Чего нельзя делать на Фотю Поветенного
Существуют также определенные запреты, которые стоит соблюдать в этот день. Не стоит ссориться, конфликты могут привести к неприятным последствиям в будущем. Особенно нельзя браниться на мужа, чтобы его не потерять. Не следует что-либо затевать. Предки верили, что в этот день лучше завершить начатые дела и только потом планировать что-то новое.
В день Фоти Поветенного также было запрещено передавать еду через огонь. На столе не должно быть мяса, рыбы или молочных продуктов — продолжается Успенский пост, который завершится накануне Успения Пресвятой Богородицы.
Категорически нельзя злить домового, чтобы не лишиться денег. Нельзя кричать в доме, разбрасывать вещи и сквернословить.
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Анастасия Хохлова