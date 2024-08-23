Лаврентьев день 23 августа: Что нужно сделать, чтобы не стать нищим

Фото: istockphoto / Sakorn Sukkasemsakorn
По народному календарю 23 августа — Лаврентьев день. Это праздник, посвящённый первой муке и мельникам. Православные верующие в этот день вспоминают святого Лаврентия, который был известен как блаженный Лаврентий, Калужский чудотворец, а также мученика Лаврентия Римского. Лаврентий Римский обладал даром чудотворения и избавлял прихожан от душевных и телесных недугов.
В материале «Радио 1» расскажем, какие традиции, запреты и приметы приходятся на 23 августа 2024 года.
В праздник жители деревень спешили к ближайшему водоёму, чтобы посмотреть на воду. Если её поверхность была спокойной, то осень обещала быть тёплой и безветренной, а зима мягкой.
Сильные волны предвещали ненастную осень и зиму, а лёгкая рябь обещала плохую погоду в августе и сентябре.
Утром Лаврентьева дня крестьяне умывались росой для укрепления здоровья. Считалось, что в этот праздник особыми свойствами обладает колодезная и родниковая вода, которую также использовали для утренних процедур. Особенно тщательно промывали глаза, так как верили, что это поможет сохранить зрение.
Также на Лаврентия Зоречника было принято гладить чёрных котов. Верили, что взаимодействие с животным может избавить человека от печалей и душевных терзаний. Хозяйки в этот день взбивали и сушили подушки, надеясь избавить домочадцев от дурных мыслей и плохих снов.
В день памяти Лаврентия Римского и Лаврентия Калужского православные верующие могут посетить храм и помолиться этим святым. Если нет возможности прийти в храм, можно помолиться дома.
Один из главных запретов в Лаврентьев день касается купания. Наши предки строго-настрого запрещали молодежи подходить к водоемам, считая, что это приведет к беде.
Кроме того, в этот день избегали конфликтов с близкими людьми, так как считали, что даже незначительная ссора может привести к серьёзному разладу. Примирение после такой ссоры требовало от обеих сторон большого количества сил и терпения.
Также в Лаврентьев день не рекомендовалось лениться или делать работу небрежно. Однако не стоит заниматься шитьём и вышивкой, чтобы не «пришить» себе беды и несчастья.
В этот день не рекомендуется ходить по росе в обуви, так как это может привести к болезням ног.
Женщинам не стоит отправляться в лес в одиночестве, чтобы не заблудиться. Лучше взять с собой хотя бы собаку для безопасности. Также не стоит собирать орехи, так как это может отрицательно сказаться на благосостоянии.
Кроме того, Лаврентьев день не самое подходящее время для загадывания желаний. Не стоит рассказывать о своих планах и мечтах другим людям, чтобы не столкнуться с негативными последствиями из-за сглаза.
Если же в этот день улетали журавли, это предвещало раннюю зиму. Если птицы ещё оставались в гнёздах, то морозы не должны были наступить раньше декабря.
Земледельцы также обращали внимание на природу. Если липа желтела снизу, это предвещало хороший урожай озимых, а большое количество желудей указывало на то, что следующий год будет урожайным.
Если в Лаврентьев день было жарко, то и осень обещала быть тёплой. Если шли дожди, то осень также ожидалась дождливой и сырой.
Утренний иней 23 августа предвещал раннюю и холодную зиму. Если по поверхности водоёма шли волны, то осень обещала быть холодной, а мелкая рябь указывала на дожди в конце августа и сентябре.
Тёплый, но дождливый день сулил успешную рыбалку. Если рыба активно плескалась вечером, то можно было ожидать ясного дня на следующий день.
Много желудей предвещало урожайный год. Если листья липы начинали желтеть снизу, то это предвещало богатый урожай озимых.
Если перелётные птицы ещё не покинули гнёзда, то морозы не наступят до декабря. Если журавли летели на юг, то можно было ожидать холодов в середине октября.
Если птицы замолкли, то это предвещало дождь. Порывистый ветер указывал на то, что вскоре установится тёплая и спокойная погода.
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История праздника
Лаврентий Римский, ученик папы Сикста и архидиакон христианской церкви, жил в III веке в Риме. Во времена императора Валериана его и его учителя Сикста, а также их последователей подвергли жестоким гонениям.
Когда Лаврентию удалось увидеться с папой Сикстом, он велел ему продать все церковные богатства и раздать деньги верующим, изгнанным из своих домов за отказ кланяться языческим богам.
Спустя три дня после казни папы Сикста арестовали и Лаврентия. Когда палачи стали допрашивать его о местонахождении сокровищ, он ответил, что все продал, чтобы сохранить паству. Его заточили в темницу, где он продолжал проповедовать и исцелять заключенных. За это его подвергли пыткам, от которых он скончался.
Блаженный Лаврентий Калужский жил в России в XV–XVI веках. По одной из версий, он произошел из боярского рода Хитровых, но он выбрал путь юродства, отказавшись от земных благ ради духовного совершенствования.
Блаженный Лаврентий Калужский жил в России в XV–XVI веках. По одной из версий, он произошел из боярского рода Хитровых, но он выбрал путь юродства, отказавшись от земных благ ради духовного совершенствования.
Святой жил в лесной хижине в Калуге, носил круглый год рубашку и овчинный тулуп, а на ногах — лапти. Он получил дар чудотворения благодаря своим духовным подвигам.
Согласно легенде, в 1512 году Лаврентий спас Калугу от нападения крымских татар. Когда святой отдыхал в доме князя Симеона Иоанновича, он потребовал дать ему «острую секиру», чтобы защитить его от «псов». Затем он взял топор и поспешил прочь.
Когда князь Симеон со своей дружиной сражался с захватчиками на реке Оке, в решающий момент святой чудесным образом появился на его корабле и приободрил воинов. Битва закончилась победой защитников Калуги.
Традиции в Лаврентиев деньНа Руси 23 августа отмечали Лаврентьев день, или Лаврентия Зоречника. В этот день утренние и вечерние зори часто приобретали ярко-красный оттенок.
В праздник жители деревень спешили к ближайшему водоёму, чтобы посмотреть на воду. Если её поверхность была спокойной, то осень обещала быть тёплой и безветренной, а зима мягкой.
Сильные волны предвещали ненастную осень и зиму, а лёгкая рябь обещала плохую погоду в августе и сентябре.
Утром Лаврентьева дня крестьяне умывались росой для укрепления здоровья. Считалось, что в этот праздник особыми свойствами обладает колодезная и родниковая вода, которую также использовали для утренних процедур. Особенно тщательно промывали глаза, так как верили, что это поможет сохранить зрение.
Фото: istockphoto / bee32
Также на Лаврентия Зоречника было принято гладить чёрных котов. Верили, что взаимодействие с животным может избавить человека от печалей и душевных терзаний. Хозяйки в этот день взбивали и сушили подушки, надеясь избавить домочадцев от дурных мыслей и плохих снов.
Что можно делать 23 августаСуществовало поверье, что если первые лучи солнца при восходе коснутся лица человека, то он обретёт силу и красоту. Поэтому 23 августа люди старались выйти из дома пораньше, чтобы не пропустить этот момент.
В день памяти Лаврентия Римского и Лаврентия Калужского православные верующие могут посетить храм и помолиться этим святым. Если нет возможности прийти в храм, можно помолиться дома.
Важно помнить, что этот праздник приходится на Успенский пост — нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.В Лаврентьев день на Руси было принято соблюдать различные запреты и суеверия. Например, крестьяне старались не ходить босиком по росе, чтобы не заболеть. Они также верили, что лень может привести к финансовым проблемам, поэтому стремились приступить к работе как можно раньше.
В день Лаврентия роса считалась особенно целебной, поэтому женщины спешили собрать её с листьев и травы.
Встреча белых и чёрных котов в этот день считалась хорошим знаком, сулящим счастье и финансовое благополучие. Однако нужно не просто смотреть на котов, а обязательно приласкать их.
Люди верили, что чёрный кот, вопреки страшилкам, может избавить от неприятностей, которые преследуют в данный момент, а белый кот подарит счастье и удачу в будущем.
В старину в день Лаврентия все старались умыться водой из родника утром, чтобы укрепить своё здоровье. Девушки надеялись, что это поможет им сохранить красоту. Такой же целебной считалась и роса, выпавшая в этот день.
В память о блаженном Лаврентии люди молились святому об исцелении от глазных болезней.
В день Лаврентия роса считалась особенно целебной, поэтому женщины спешили собрать её с листьев и травы.
Встреча белых и чёрных котов в этот день считалась хорошим знаком, сулящим счастье и финансовое благополучие. Однако нужно не просто смотреть на котов, а обязательно приласкать их.
Фото: istockphoto / EllaPhotography
Люди верили, что чёрный кот, вопреки страшилкам, может избавить от неприятностей, которые преследуют в данный момент, а белый кот подарит счастье и удачу в будущем.
В старину в день Лаврентия все старались умыться водой из родника утром, чтобы укрепить своё здоровье. Девушки надеялись, что это поможет им сохранить красоту. Такой же целебной считалась и роса, выпавшая в этот день.
В память о блаженном Лаврентии люди молились святому об исцелении от глазных болезней.
Что не стоит делать в Лаврентьев день
Один из главных запретов в Лаврентьев день касается купания. Наши предки строго-настрого запрещали молодежи подходить к водоемам, считая, что это приведет к беде.
Кроме того, в этот день избегали конфликтов с близкими людьми, так как считали, что даже незначительная ссора может привести к серьёзному разладу. Примирение после такой ссоры требовало от обеих сторон большого количества сил и терпения.
Фото: istockphoto / Photodjo
Также в Лаврентьев день не рекомендовалось лениться или делать работу небрежно. Однако не стоит заниматься шитьём и вышивкой, чтобы не «пришить» себе беды и несчастья.
В этот день не рекомендуется ходить по росе в обуви, так как это может привести к болезням ног.
Женщинам не стоит отправляться в лес в одиночестве, чтобы не заблудиться. Лучше взять с собой хотя бы собаку для безопасности. Также не стоит собирать орехи, так как это может отрицательно сказаться на благосостоянии.
Кроме того, Лаврентьев день не самое подходящее время для загадывания желаний. Не стоит рассказывать о своих планах и мечтах другим людям, чтобы не столкнуться с негативными последствиями из-за сглаза.
Приметы на 23 августаСогласно народным приметам, если 23 августа день шёл дождь, то осень ожидалась тёплой и влажной.
Если же в этот день улетали журавли, это предвещало раннюю зиму. Если птицы ещё оставались в гнёздах, то морозы не должны были наступить раньше декабря.
Земледельцы также обращали внимание на природу. Если липа желтела снизу, это предвещало хороший урожай озимых, а большое количество желудей указывало на то, что следующий год будет урожайным.
Если в Лаврентьев день было жарко, то и осень обещала быть тёплой. Если шли дожди, то осень также ожидалась дождливой и сырой.
Утренний иней 23 августа предвещал раннюю и холодную зиму. Если по поверхности водоёма шли волны, то осень обещала быть холодной, а мелкая рябь указывала на дожди в конце августа и сентябре.
Фото: istockphoto / Victor Kaprov
Тёплый, но дождливый день сулил успешную рыбалку. Если рыба активно плескалась вечером, то можно было ожидать ясного дня на следующий день.
Много желудей предвещало урожайный год. Если листья липы начинали желтеть снизу, то это предвещало богатый урожай озимых.
Если перелётные птицы ещё не покинули гнёзда, то морозы не наступят до декабря. Если журавли летели на юг, то можно было ожидать холодов в середине октября.
Если птицы замолкли, то это предвещало дождь. Порывистый ветер указывал на то, что вскоре установится тёплая и спокойная погода.
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Мира Полтева