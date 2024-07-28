Франция безрезультатно потратила 1,4 миллиарда евро на очистку Сены

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Во Франции выразили недовольство очередным провалом на Олимпийских играх, сообщили в РИА Новости.
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что, несмотря на все усилия по очистке Сены, тренировочный заплыв по триатлону на Олимпийских играх в Париже, запланированный на воскресенье, был отменён из-за плохой погоды.
Ранее в воскресенье Франс Пресс сообщило, что организаторы отменили тренировочный заплыв из-за загрязнения воды в Сене. Причиной стал дождь, прошедший в пятницу и субботу в Париже.
Политик отметил, что министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придётся ещё раз искупаться в реке.
В середине июля, за 13 дней до начала Олимпийских игр, чиновница уже купалась в Сене, чтобы доказать пригодность качества воды для проведения соревнований.
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Ранее в воскресенье Франс Пресс сообщило, что организаторы отменили тренировочный заплыв из-за загрязнения воды в Сене. Причиной стал дождь, прошедший в пятницу и субботу в Париже.
«А на «очистку Сены» мы потратили 1,4 миллиарда! Министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придётся ещё раз искупаться в реке» — возмутился Филиппо.
Политик отметил, что министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придётся ещё раз искупаться в реке.
В середине июля, за 13 дней до начала Олимпийских игр, чиновница уже купалась в Сене, чтобы доказать пригодность качества воды для проведения соревнований.
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Мира Полтева