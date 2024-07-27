Европейцы заявили о желании переехать в Россию после Олимпиады в Париже

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Сотни европейцев рассказали о желании переехать в Россию после церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Многие жители Европы отметили, что Россия является единственным местом для спокойной жизни христиан. Из-за некоторых непристойных представлений, которые произошли на торжественной церемонии, большинство представителей христианства были серьезно оскорблены.
Так, картину «Тайная Вечеря» Леонардо да Винчи, в которой место апостолов заняли представители движения ЛГБТ* , назвали «балом Сатаны».
Ранее греческий портал pronews.gr. назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Так, картину «Тайная Вечеря» Леонардо да Винчи, в которой место апостолов заняли представители движения ЛГБТ* , назвали «балом Сатаны».
Ранее греческий портал pronews.gr. назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
Читайте также:
Тарасова оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже
МОК отреагировал на ситуацию с перевернутым флагом на открытии Олимпиады
Бывшего тренера ЦСКА ограбили на полмиллиона евро на Олимпийских играх в Париже
*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Екатерина Коршунова