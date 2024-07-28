В Аргентине появилась «маленькая Россия»

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С февраля 2022 года более 75 000 россиян мигрировали в Аргентину, создав в столице Буэнос-Айресе «маленькую Россию», пишет издание Wall Street Journal.
Отмечается, что мигранты из Российской Федерации живут в Бельграно, Палермо и других районах аргентинской столицы, «известных своими модными ресторанами и молодым населением». Некоторые россияне открыли в Буэнос-Айресе салоны красоты и рестораны, другие – IT-специалисты, работающие на русском языке и получающие зарплату в иностранной валюте или криптовалюте.
В материале отмечается, что переезд в Аргентину – рискованное решение. В южноамериканской стране уровень бедности составляет около 56 процентов, а уровень инфляции – один из самых высоких в мире и составляет 272 процента в год.
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Александр Климов