Организаторы оправдались за удаление скандального ролика с открытием игр в Париже

Фото: istock / brunocoelhopt
В оргкомитете объяснили удаление ролика с фрагментами церемонии открытия Олимпийских игр-2024. Видео исчезло с сайта оргкомитета и на YouTube-канале Olympics.
Директор по коммуникациям оргкомитета Энн Дескам связала удаление видео с геоблокировкой, передает РИА Новости.
Церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Париже в пятницу, 26 июля. Пользователи соцсетей по всему миру возмутились участием в шоу трансвеститов и представителей ЛГБТ*-движения, особенно людей шокировала пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Американский бизнесмен Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсети X, что это было «проявлением вопиющего неуважения к христианам».
Ранее оргкомитет игр принёс извинения за позорную интерпретацию «Тайной вечери». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Признано в России экстремистским движением и запрещено.
Церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Париже в пятницу, 26 июля. Пользователи соцсетей по всему миру возмутились участием в шоу трансвеститов и представителей ЛГБТ*-движения, особенно людей шокировала пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Американский бизнесмен Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсети X, что это было «проявлением вопиющего неуважения к христианам».
Ранее оргкомитет игр принёс извинения за позорную интерпретацию «Тайной вечери». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
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*Признано в России экстремистским движением и запрещено.
Алина Юрчак