Француз Винатье* во время суда признался в своей любви к России

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Гражданин Франции Лоран Винатье*, которого обвиняют в сборе сведений о военной деятельности РФ, заявил о своей любви к России, сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседаний Мосгорсуда.
«Я люблю Россию. Моя жена — русская, все мои друзья живут в Москве. Моя жизнь связана с этой страной», — заявил он в суде во время видеосвязи, где рассматривалась его жалоба на арест.
Так жеон добавил, что никогда не использовал свою деятельность против России.
Мосгорсуд оставил Винатье* в СИЗО.
Замоскворецкий районный суд арестовал его в начале июня до 5 августа. Винатье* обвиняют по статье 330.1 УК РФ — «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».
По версии следствия, Винатье* несколько лет собирал сведения «в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации», не планируя выполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иностранных агентов.
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*Признан иностранным агентом в России
Мира Полтева