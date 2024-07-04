В РФ снижение числа женщин репродуктивного возраста продлится до 2046 года

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По прошлогодним подсчетам Минтруда, в России за шесть лет коэффициент рождаемости первых детей снизился на 19,9%, вторых детей — на 31%.
«В России в долгосрочной перспективе, вплоть до 2046 года, будет продолжаться снижение числа женщин репродуктивного возраста», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время Дня национального приоритета «Семья» на выставке «Россия».
Она объяснила это тем, что сегодня молодые люди в первую очередь стремятся к самореализации в профессии и достижению финансовой независимости, и только потом задумываются о создании семьи.
Ранее Татьяна Голикова уже поднимала вопрос о снижении числа женщин репродуктивного возраста. По её словам, эта тенденция будет сохраняться, хотя после 2028 года возрастная группа 20–29 лет начнёт увеличиваться.
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