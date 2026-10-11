Французам полюбились русские пельмени и вареники

11 октября 2026, 10:08

Владелец пельменной в Париже рассказал о любви французов к русской кухне

Фото: iStock/tbralnina

Французы составляют половину посетителей парижского кафе Pelmeni Korner, где подают пельмени, вареники и другие блюда, распространенные в России. Об этом рассказал владелец заведения Оливье Барду.