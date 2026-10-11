Французам полюбились русские пельмени и вареники
Французы составляют половину посетителей парижского кафе Pelmeni Korner, где подают пельмени, вареники и другие блюда, распространенные в России. Об этом рассказал владелец заведения Оливье Барду.
По его словам, которые приводит РИА Новости, одни гости приходят постоянно, один-два раза в неделю, а другие заглядывают из любопытства, чтобы попробовать редкие для Франции блюда. Много среди посетителей и выходцев из стран бывшего СССР и Восточной Европы. Отзывы о заведении, отметил Барду, оставляют в основном отличные.
Француз добавил, что парижане получают настоящее удовольствие от российской и постсоветской кухни, ведь в общей сложности 80% заведений быстрого питания во Франции предлагают бургеры, пиццу или суши. Барду отметил, что так вдохновился опытом своего кафе в Париже, что захотел открыть несколько новых точек в Ницце и Каннах.
Pelmeni Korner открылось в Париже в начале прошлого лета. Помимо пельменей и вареников, в меню есть салат «Оливье», винегрет и борщ.
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