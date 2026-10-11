Врач назвала опасные для иммунитета продукты

11 октября 2026, 05:41

Врач Гардашник: употребление фастфуда наносит урон иммунной системе

Фото: iStock/happy_lark

Главврач Европейского медицинского центра (EMC) Розанна Гардашник объяснила, как питание сказывается на иммунитете в холодное время года. Её слова цитирует РИА Новости.