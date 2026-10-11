Врач назвала опасные для иммунитета продукты
Главврач Европейского медицинского центра (EMC) Розанна Гардашник объяснила, как питание сказывается на иммунитете в холодное время года. Её слова цитирует РИА Новости.
По словам специалиста, зимой особенно важно сократить потребление продуктов с высоким содержанием сахара и блюд фастфуда. Сахар ухудшает работу лимфоцитов, которые играют ключевую роль в функционировании иммунной системы. Фастфуд, в свою очередь, содержит много трансжиров, запускающих в организме воспалительные процессы.
Врач обратила внимание на необходимость соблюдать дневную норму белка в холодный сезон. Аминокислоты, входящие в его состав, служат основой для синтеза глутатиона. Это важнейший антиоксидант, который поддерживает защитные функции организма. Для сбалансированного питания Гардашник рекомендует включать в каждый приём пищи белок, клетчатку, жиры и сложные углеводы.
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